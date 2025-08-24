Makwan Amirkhani vastaa Julkkisselviytyjät-kohuun: "Ei pidä paikkaansa"

Vapaaottelija Makwan Amirkhani kertoo mielipiteensä vuoden 2016 Julkkisselviytyjät liittyvään kohuun Instagram-julkaisussa.

PMMP-laulaja Mira Luoti paljastaa Ylellä syyskuun alussa julkaistavassa PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentissa kokeneensa seksuaalista väkivaltaa viihdeohjelman kuvauksissa.

Siinä Luoti ei kuitenkaan kerro, mistä ohjelmasta tai henkilöistä on ollut kyse.

Helsingin Sanomat uutisoi, että ohjelma, jossa muusikko on kertomansa mukaan joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi, oli Nelosella vuonna 2017 esitetty ja vuonna 2016 kuvattu Warnerin tuottama Julkkisselviytyjät-sarja.

Vapaaottelija Makwan Amirkhanin nimi nousi tässä yhteydessä pintaan, sillä hän esiintyi ohjelmassa muusikon parina. Lisäksi aiemmin kerrottiin, että hän olisi käyttäytynyt kuvauksessa epäasiallisesti.

Nyt hän on ottanut kantaa ohjelman ympärillä pyörivään kohuun Instagram-julkaisussa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Minusta on kerrottu julkisuudessa vakavia väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Olen jo aiemmin pahoitellut negatiivista käyttäytymistäni vuosien takaisen TV-ohjelman kuvauksissa, mutta kiistän ehdottomasti syyllistyneeni minkäänlaisiin lainvastaisiin tekoihin.

– Minulla on edessä parin viikon päästä tärkeä ottelu ja keskityn nyt siihen täysillä, mies kertoo.

Helsingin Sanomien haltuunsa saaman viestin mukaan tuotantoyhtiö Warner ehdotti laulajalle, että voisi kolminkertaistaa tämän palkkion Julkkisselviytyjät-sarjasta 1 500 euroon.

Mira Luoti kertoo kokemuksistaan uutuusdokumentissa.Jaakko Stenroos/All Over Press

Viestissä pahoitellaan, että Luoti "joutui ikäviin tilanteisiin Makwanin taholta". Ehdotuksen toivottiin tyydyttävän ja poistavan asian päiväjärjestyksestä.

MTV Uutiset tavoitti aiemmin Nelonen Median televisiojohtajan Ville Toivosen asian tiimoilta. Toivonen kertoo Nelosen käyneen asiaa läpi tuotantoyhtiön kanssa ja sanoo, että tapahtumien kulkua on selvitetty. Hän vahvistaa, että kyseessä on syksyllä 2016 kuvattu Julkkisselviytyjät-ohjelma.

– Mediassa oli jo 2017 tietoa tuotannon ongelmista, mutta tarkemmat tiedot tapahtumista ovat tulleet tuotannolle jälkikäteen ja vähittäin, vasta ohjelman esittämisen jälkeen. Tuotantoyhtiö on käsitellyt asiaa, Toivonen kommentoi.