Syytettynä oleva mies saapui Helsingin käräjäoikeuteen. Miehellä oli päässään musta lippis ja hän peitti kasvonsa medialta mustalla huivillaan. Hänellä oli mukanaan tulkki. Syyttäjä vaati käsittelyä salaiseksi.

– Hänen seuraansa oli tullut mies, joka oli lähtenyt saattamaan häntä kotiin. Sitten siellä kotona oli yrittänyt raiskata ja sen jälkeen näiden tutkimusten, tai epäilyn mukaan, oli sitten yrittänyt myös, tai oli pahoinpidellyt häntä. Ja sitten Jasmin on onnistunut häätämään miehen pois, Hannula kertoi.