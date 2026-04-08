Jasmin Voutilainen epäillään joutuneen vain päivä ennen kuolemaansa vakavien rikosten uhriksi. Asiaa käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa.
Kolme vuotta sitten kuolleen Jasmin Voutilaisen epäiltyä pahoinpitelyä ja raiskauksen yritystä käsitellään tänään oikeudessa.
Syytettynä oleva mies saapui Helsingin käräjäoikeuteen. Miehellä oli päässään musta lippis ja hän peitti kasvonsa medialta mustalla huivillaan. Hänellä oli mukanaan tulkki. Syyttäjä vaati käsittelyä salaiseksi.
Istuntosalissa kuvaaminen oli kielletty.
Asiaa yritettiin käsitellä ensimmäisen kerran jo 18. maaliskuuta, mutta oikeudenkäyntiä jouduttiin lykkäämään, koska syytettynä ollut helsinkiläinen, vuonna 1995 syntynyt mies ei saapunut paikan päälle.
Epäillyt rikokset tapahtuivat vain päivä ennen Voutilaisen itsemurhaa. Voutilainen kuoli 17. maaliskuuta 2023.
Voutilaisen viimeisistä päivistä saatiin lisätietoa viime vuoden lokakuussa, kun Yle julkaisi Mitä tapahtui Jasminille? -podcastin.
Podcastin tekijät, Yle Kioskin toimittaja Emma Karasjoki sekä käsikirjoittaja-dramaturgi Onerva Hannula vierailivat Huomenta Suomessa viime syksynä. He kertoivat, että Voutilainen oli ollut kuolemaansa edeltävänä iltana ravintolassa, josta epäiltyihin rikoksiin johtanut tapahtumaketju sai alkunsa.