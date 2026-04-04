Somevaikuttajan veli kuoli Kalasataman henkirikoksessa.

Somevaikuttaja ja entinen upseeri Nico Lingman ei ole katkeroitunut, vaikka hän menetti 29-vuotiaan pikkuveljensä Danin Helsingin Kalasatamassa kesällä 2023 tapahtuneen erikoisen henkirikoksen uhrina.

– Danilla oli huono tilannetaju ja hän oli huono keskittymään. Mutta Dani oli hauska ja sydämellinen tyyppi pohjimmiltaan, Nico Lingman kuvailee veljeään.

– Hän ajautui aikaisin huonoihin piireihin ja huonoihin tapoihin. Ei voi sanoa, että hänen kuolemansa olisi tullut mitenkään täytenä yllätyksensä. Kyllähän hän jo pitkään pyöri semmoisissa porukoissa, mihin liittyy erinäköisiä riskejä, Lingman sanoi Rikospaikan haastattelussa.

Daniin kohdistuneesta henkirikoksesta sittemmin tuomittu nainen oli saapunut seurueensa kanssa Tikkurilasta huumekaupoille Kalasatamaan 20. elokuuta 2023.

Tekohetkellä 28-vuotias nainen ja hänen entuudestaan tuntemansa Dani riitautuivat huumeiden maksutilanteessa. Dani jäi roikkumaan auton osittain auki olleeseen sivuikkunaan, kun auton ratissa ollut nainen painoi kaasua.

Dani putosi, löi päänsä katuun ja kuoli.

Rikosnimikkeet muuttuivat monesti

Poliisi tutki tapausta aluksi tappona ja sitten murhana, kunnes rikosnimike taas muuttui naisen osalta tapoksi.

Omaiset saivat Lingmanin mukaan poliisitutkinnasta niukasti tietoa.