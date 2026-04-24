Uuden vaalitietojärjestelmän konesali pidetään oikeusministeriön linjauksen pohjalta Suomessa.
Vaalitietojärjestelmän kehittäminen jatkuu Valtorin konesalissa, jonka toimittajaksi on kilpailutuksessa valittu tietotekniikka-alan yhtiö CGI, oikeusministeriö kertoo tiedotteessa.
Suomen vaalitietojärjestelmä päätettiin maaliskuussa jättää siirtämättä yhdysvaltalaisen Amazonin pilvipalveluihin. Asia otettiin uudelleen harkintaan kansainvälisen poliittisen tilanteen muututtua.
Ensi kevään eduskuntavaalit toteutetaan nykyisellä vaalitietojärjestelmällä, joka perustuu perinteisiin Suomessa sijaitseviin konesaleihin.