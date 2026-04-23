Korkeasaaren eläintarhassa on syntynyt kolme pikku ahmaa. Korkeasaari kertoo tiedotteessa Pinja-emon olevan poikkeuksellisen iäkäs ensisynnyttäjä: 12-vuotias.

Edellisen kerran ahmanpentuja on ollut Korkeasaaressa lähes 20 vuotta sitten.

Pennut syntyivät maaliskuun alussa. Niiden isä vietti aluksi aikaa samassa tarhassa Pinja-emon kanssa ja oli kiinnostunut äänekkäistä pennuista. Korkeasaaresta kerrotaan, että isä siirrettiin kuitenkin lopulta toiseen tilaan, koska emo ei pitänyt häiriöstä.

Kuva: Annika Sorjonen/Korkeasaari ZooHandout

Eläintenhoitaja Susan Nuurtila kertoo, että emolle on annettu täysi rauha hoitaa pentujaan.

– Emme ole hengittäneetkään sinne päin! Olemme kyllä itkeneet aika monia onnenkyyneliä, koska ahmaparin lisääntyminen onnistui viimeinkin ja kaikki on mennyt näin hyvin, Nuurtila sanoo.

Pennuista kaksi on urosta ja yksi naaras. Niillä ei ole vielä nimiä, mutta eläintarha kertoo niiden kaikkien saavan S-alkuisen nimen.

Korkeasaari kertoo, että ahmoja elää Euroopan eläintarhoissa noin 120 yksilöä, ja laji kuuluu Euroopan eläintarhajärjestön ylläpitämään EEP-suojeluohjelmaan. Kun pennut varttuvat, etsitään niille uudet kodit muista suojeluun osallistuvista eläintarhoista.