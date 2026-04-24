Käärijän Coachella-esiintyminen puhutti Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa.
Huomenta Suomen Viihteen viikko -osion puheenaiheiksi nousivat tänä perjantaina Coachella-jättifestivaalin Suomi-edustus, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran ero sekä missikilpailut.
Suomen vuoden 2023 viisusankari Käärijä teki viime viikonloppuna yllätysesiintymisen Joost Kleinin keikalla Coachella-festivaaleilla Kaliforniassa. Kaksikko esitti yhteisen Trafik!-kappaleensa, jossa Käärijä räppää suomeksi ja Joost hollanniksi. Kappale huipentuu kiroiluryöpsähdykseen Käärijän suusta.
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Coachella-lavalla kuultiin suomenkielistä musiikkia.
Lue myös: Käärijä teki historiaa ja esiintyi Coachellassa suomeksi: "V*ttu kuinka v*tuttaa"
MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja kuvaavat Käärijän Coachella-esiintymistä historialliseksi.