Vaasalaiseläinlääkäri varoittaa koiranomistajia viljattoman lemmikinruoan vaaroista. Kaikille koirille se ei sovi.
Kuusivuotias lagotto Luna joutui vastikään eläinlääkäriin äkillisten oireiden takia. Koira oli poikkeuksellisen väsynyt ja hengästynyt ja sitä vaikutti huimaavan.
Luna kiikutettiin eläinlääkäriasemalle, jossa sen rintakehä kuvattiin.
– Röntgenkuvissa havaittiin merkittävästi suurentunut sydän ja koira ohjattiin sen vuoksi meille, koska klinikallamme työskentelee kardiologi, vaasalaisen Eläinklinikka Saaren toinen omistaja, eläinlääkäri Assaf Wydra, kertoo MTV Uutisille.
Saaren kardiologi teki Lunalle sydämen ultraäänitutkimuksen. Sen avulla voidaan mitata sydämen rakennetta, verenvirtauksia sekä sydänläppien toimintaa. Lisäksi Lunalta otettiin verikokeita.
Kliiniset merkit viittasivat sydänongelmaan.
– Yhdessä poikkeavien röntgenlöydösten kanssa oli selvää, että kyseessä oli sydänperäinen ongelma, minkä kardiologi myöhemmin vahvisti.
Lääkäri epäilee ravitsemuksellista puutosta
Lunan diagnoosi on viralliselta nimeltään DCM eli dilatoiva kardiomyopatia.
– DCM:n syytä tutkitaan edelleen, ja odotamme parhaillaan verikoetuloksia. Epäilemme kuitenkin vahvasti ravitsemuksellista puutosta, koska Luna on varsin nuori ja se on syönyt viljatonta ruokavaliota useiden vuosien ajan.
Wydra kertoo, että Lunan oireiden todennäköinen syy ei yllättänyt, sillä klinikalla on törmätty viime vuosina vastaaviin ongelmiin ennenkin.