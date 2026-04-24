Yhdysvaltain armeijan ahneuteen langennut ylivääpeli on pahassa pulassa.
Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukoissa palveleva ylivääpeli löi merkittävällä summalla vetoa Venezuelan ex-presidentin Nicolás Maduron kohtalosta, vaikka hänellä oli pääsy armeijan luottamuksellisiin tietoihin.
Syytteen mukaan ylivääpeli Gannon Ken Van Dyke loi joulukuun lopulla ennustemarkkinapaikka Polymarketiin tilin, minkä jälkeen armeijan mies laittoi 32 000 dollaria likoon sen puolesta, että Venezuelan presidentti Nicolás Maduro olisi poissa virastaan tammikuun loppuun mennessä.
Kuinka ollakaan, Yhdysvallat kaappasi Maduron ja tämän vaimon uskaliaassa erikoisoperaatiossaan tammikuun 3. päivä ja kuljetti syrjäyttämänsä presidentin siippoineen Yhdysvaltoihin käräjille.
0:34Näin Maduroa tuotiin oikeuden eteen.
Oikeusviranomaisten mukaan ylivääpeli teki laittomalla tempullaan 400 000 dollarin voiton.
Syyttäjien mukaan ylivääpeli oli toimiessaan jäävi, sillä hän oli osallisena Maduron kaappaamiseen liittyvän operaation suunnittelussa ja toteutuksessa.