Vantaalainen koirapuisto on ongelmissa, kun lähitalojen asukkaat ovat valittaneet melusta.

Vantaan Kivistössä sijaitseva vuonna 1995 rakennettu Punakivenpuiston koira-aitaus on noussut kohun keskelle, kun lähitalojen asukkaat ovat valittaneet koirapuistosta lähtevästä melusta.

Asukkaat ovat kertoneet joutuvansa esimerkiksi käyttämään vastamelukuulokkeita koirien aiheuttaman melun vuoksi. Myös Vaasan hallinto-oikeus linjasi, ettei kyse ole tavallisesta melusta, ja koirapuisto oli päätöksen vuoksi pari päivää suljettuna. Asiasta kertoi ensimmäisenä Vantaan Sanomat.

Vantaan kaupunki on kuitenkin nyt hakemassa valituslupaa.

"Melua tästä varmasti syntyy"

Vantaan kaupungin suunnittelupäällikkö Markus Holm kertoo, että ongelmat alkoivat kehittyä, kun noin reilu kymmenen vuotta sitten Kivistö alkoi kasvaa kaupungiksi.

– Sitten alkoi tulla enemmän asukkaita ja asukkaiden mukana tietysti enemmän koiria, ja koirille tarvetta ulkoilla. Silloin käyttö on varmasti kasvanut moninkertaiseksi siihen nähden, mitä se on ollut aiemmin, kun tässä oli pelkästään tämä pientaloalue ja toinen puoli oli asumatonta, Holm kertoo Huomenta Suomessa.