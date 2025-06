Osaatko toimia koirapuistossa? Tämä on "sääntö numero yksi"

Koirapuistoon tuodun koiran pitäisi olla rokotettu, terve ja hyväkäytöksinen.

Koirapuistossa käyminen on parhaimmillaan kaikille oikein mukavaa. Mutta miten siellä pitäisi toimia?

Kysyimme Helsingin seudun kennelpiirin puheenjohtaja Outi Heikkilä-Tonilta, mitä koirapuistoon menevän olisi hyvä muistaa.

Koiran pitää olla terve ja rokotettu

Kaikkein tärkeintä on, että koirapuistoon tuotava koira on terve. Älä kiikuta puistoon karvaturriasi, jos sillä on ollut esimerkiksi kennelyskää tai se on kärsinyt pienestä ripulista.

On tärkeää olla levittämättä taudinaiheuttajia.

– Tämä on ihan ehdoton asia, Heikkilä-Toni sanoo.

Koiran tulisi olla rokotettu, kun se tuodaan yleisiin tiloihin. Heikkilä-Tonin mukaan tämä saattaa herkästi unohtua.

Sekä koiran että omistajan tulisi osata käyttäytyä koirapuistossa.Shutterstock

Käytöstavat kunniaan

Koiran tulisi myös olla hyväkäytöksinen ja tulla toimeen muiden kanssa.

– Jos koirasi ei tule muiden kanssa toimeen, ei sen paikka ole koirapuistossa. Tyhjään puistoon voi toki kuka vain mennä, mutta sopu tulee ehdottomasti pitää yllä, Heikkilä-Toni sanoo.

Sama pätee ihmisiinkin. Heikkilä-Toni sanoo, että muiden kunnioittaminen olisi hurjan tärkeää koirapuistossa.

– Kaikki huono käytös pitäisi unohtaa.

Heikkilä-Toni korostaa ylipäätään sitä, miten tärkeitä hyvät käytöstavat ovat. Hän aprikoi, että ne ovat kenties päässeet hieman unohtumaan. Normaalilla kohteliaisuudella pötkii jo pitkälle.

Kerää koirasi kakat

Koirapuistossa jokainen kerää oman koiransa kakat pois. Heikkilä-Toni muistuttaa, että se on terveyskysymys. Taudit voivat alkaa levitä, jos pienellä alueella on paljon jätöksiä.

Koirapuistoissa on jäteastiat koirankakkoja varten.MTV

Lisäksi toinen koirapuiston karvainen kävijä voi sotkea itsensä toisen jätöksiin.

– Se on oikeastaan minun mielestäni sellainen sääntö numero yksi, että jokainen hoitaa omat sotkunsa, Heikkilä-Toni sanoo.

Kennelliitto ohjeistaa koirapuistoetiketissään, että koiran jätökset pitää korjata niille varattuun astiaan. Koirapuistokävijän on syytä myös muistaa, että järjestyslaki velvoittaa huolehtimaan aitauksen siisteydestä.

Omistaja on velvollinen huolehtimaan oman lemmikkinsä jätöksistä.MTV

Muuta muistettavaa

Kennelliitto ohjeistaa koirapuistoetiketissään myös, että koira pitää kuljettaa aitaukseen ja pois sieltä kytkettynä.

Aitaukseen mennessä tulisi koiralta poistaa kaulapanta ja valjaat. Syynä on koirien turvallisuus. Koirien leikkiessä voi esimerkiksi koiran hammas tai tassu jäädä kiinni toisen koiran valjaisiin.

Älä jätä koiraa itsekseen aitaukseen. Pysy sen mukana.

Koiraa ei saa jättää aitaukseen koskaan ilman valvontaa, Heikkilä-Toni korostaa.

Pidä huoli myös siitä, että koira ei pääse hyppäämään pois koirapuistoaitauksesta.

Älä heittele koiralle palloa koirapuistossa, jos paikalla on muita koiria.Shutterstock

Ulkoiluttajalta voi talvella unohtua, että aitojen reunoille kasaantuneet lumikasat madaltavat esteen korkeutta.

Kennelliitto muistuttaa koirapuistoetiketissään lisäksi, että kiimaista koiraa ei pidä tuoda aitaukseen.

Jos koira kaivaa kuopan, peitä se. Heikkilä-Toni muistuttaa, että kuopat ovat onnettomuusriski niin koirille kuin ihmisille.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2024.

