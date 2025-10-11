Helsingin Kallioon on ilmestynyt uusi poliisin valvontaperävaunu. Ohikulkijoissa se herättää ihmetystä ja monet kokevat, ettei se ratkaise täysin alueella vallitsevia ongelmia esimerkiksi huumeidenkäytön suhteen. Poliisi korostaa, että kyse on ennemmin tukivälineestä. Se on hankittu julkisten paikkojen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi.

Poliisi on ottanut käyttöön ensimmäistä kertaa Suomessa liikuteltavan valvontaperävaunun, jonka tarkoituksena on tehostaa valvontaa julkisten paikkojen häiriökohteissa.

Ensimmäinen ja tällä hetkellä vielä ainoa perävaunu sijoitettiin muutama päivä sitten Helsingin Kallioon.

Helsingin poliisista kerrotaan, että tulevaisuudessa on mahdollista, että vaunuja hankitaan lisää. Ensin kuitenkin katsotaan, millaista palautetta ensimmäisestä saadaan.

Perävaunua on poliisin mukaan "ketterää siirtää". Ylikomisario Hanna Kiiskinen sanookin, että se tullaan todennäköisesti sijoittamaan myös muualle.

Valvontaperävaunu näkee kaikkiin suuntiin ja sen välittämää kuvaa voidaan seurata suorana. Ääntä se ei tallenna.MTV / Sara Güven

Apuna myös yleisötapahtumissa

Poliisi julkaisi uudesta laitteestaan tiistaina tiedotteen, jossa kerrottiin, että perävaunu auttaa valvomaan paremmin myös niitä tunnistettuja häiriökohteita, jotka jäävät nykyisessä kaupunkikameraverkostossa katveeseen ja joissa valvonta sitoo poliisipartioita.

Sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi yleisötapahtumien valvonnassa.

– Jos mietitään esimerkiksi jalkapallo-ottelua niin se voidaan sijoittaa stadionin ulkopuolelle, koska siitä saa hyvää 360-kuvaa ja livekuvaa siitä, miltä alue näyttää, Kiiskinen tarkentaa.

Hän myös lisää, että Helsingin alueista vaunu voitaisiin hypoteettisesti sijoittaa mille tahansa Helsingin alueella sijaitsevaan häiriökohteeseen.

– Julkisten paikkojen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksihan se on hankittu, ei pelkästään huumausainerikollisuuden paljastamista varten.

Valvontaperävaunu näkee kaikkiin suuntiin ja sen välittämää kuvaa voidaan seurata suorana.

Kiiskisen mukaan kuva tulee poliisin johtokeskukseen, jossa on henkilöstöä töissä vuorokauden ympäri.

– Siinä on kahta suuntaa, että voi olla, että poliisi havaitsee sen [mahdollisen rikoksen] kameran kautta tai sitten saadaan hätäkeskusilmoituksen kautta tietoa.

Kameran tallentamaa kuvaa epäillystä rikoksesta voidaan käyttää rikostutkinnassa. Ääntä laite ei tallenna.

Tähän mennessä palautetta laitteesta on tullut vähäisesti. Joitain pyyntöjä sen sijoittamisesta tietylle alueelle tai naapurustoon on tullut, ja poliisi on Kiiskisen mukaan pyrkinyt vastaamaan pyyntöihin.

Vaunu herättää ihmetystä

Perävaunu on myös saanut aikaan runsaasti keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Lisäksi vieraillessa sen luona, herätti se useissa ohikulkijoissa ihmettelyä ja kysymyksiä.

Yksi ihmettelijöistä on koiran kanssa liikkeellä ollut Nora Mattila.

– Ensimmäisenä oli sellainen huvittunut olo. Ymmärrän myös, että poliisin vaihtoehdot tähän peukkuongelmaan ovat rajalliset, hän sanoo.

Perävaunua katsomaan saapunut Pontus Purokuru sanoo, että laitteen läsnäolo herättää ajatuksen siitä, että alueella "tapahtuu pahoja asioita".

Hän itse suhtautuu kuitenkin sen läsnäoloon varauksella.

– Tällä voi olla paikallista hyötyä sillä, että se ongelma siirtyy jonnekin toisaalle, mutta se ei kokonaisuutta muuta. Eihän tämä puutu millään tavalla niihin syihin, miksi ihmiset ryöstelevät tai käyttää huumeita kadulla sillä tavalla, jonka toiset ihmiset kokevat häiritseväksi.

Alueella aiemmin asunut Taija Roiha tunnistaa alueen ongelmat. Hän kuitenkin kokee, että keinot, joilla ongelmiin voisi puuttua, lähtevät toisesta suunnasta – pelkkä poliisin lisääntynyt läsnäolo ei auta.

– Olisi hyvä kuulla ja kohdata ne ihmiset, eikä tuoda tällaista peräkärryä tänne, hän pohtii.

Säästösyyt taustalla?

Kiiskisen mukaan uuden laitteen käyttöönotossa ei ole kyse säästösyistä tai siitä, että poliisin resursseja vähennettäisiin muilta osin jalkautumisessa.

Kyse on ennemmin päivittäistoiminnan tukivälineestä tai apuvälineestä.

– Kameravalvonnan avulla me pystymme kohdentamaan meidän toimenpiteitämme oikeaan paikkaan.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi Kurvin alueella kameravalvontaa on pyritty tehostamaan koko ajan. Kameravalvonta on hänen mukaansa keino, jota pitäisi hyödyntää poliisissa paremmin.

Kesäkuussa uutisoitiin, että poliisin tehtävät Sörnäisten Kurvin alueella kolminkertaistuivat alkuvuoden aikana viime vuoteen verrattuna.

Poliisi kertoi tällöin saaneensa runsaasti palautetta kansalaisilta ja sidosryhmiltä Kurvin alueen turvallisuustilanteesta.

Ilkivallan mahdollisuuteen varauduttu

Osa vaunun ohi kulkevista hämmästelee, ettei siihen ollut muutaman päivän aikana ehditty kohdentaa ilkivaltaa.

– Saavuin katsomaan, että onko tämä vielä ehjä. Olin ihan varma, että sitä oltaisiin turmeltu, valvontaperävaunua ihmettelemään pysähtynyt Petri Kiiski sanoo.

Ylikomisario Kiiskisen mukaan myös ilkivaltaan on varauduttu ja vaunusta löytyy omat suojamekanismit.

– Siinä on tiettyjä turvamekanismeja. Vaikka se näyttääkin aika köykäiseltä niin ei sitä ihan noin vain, kun se on neljällä jalalla, nurin saa.

– Kuvaahan se tietenkin koko ajan ympäristöä ja mahdollista ilkivallan tekijääkin, jos siihen joku tulee. Kuva on tarkkaa, sanotaan näin.

Vastaavia laitteita on ollut käytössä myös Ruotsissa. Kiiskisen mukaan Ruotsissa perävaunuja ei ole vahingoitettu.

"Moni on alkanut välttämään tätä puistoa"

Nykyinen sijainti on valikoitunut saadun asiakaspalautteen perusteella. Myös poliisin omat tilastot ovat kesän myötä näyttäneet, että alueella on erilaisia häiriöitä.

– Siinä on myös aika lähellä yksi päiväkoti ja siinä on ollut erilaisia ilmoituksia häiriökäyttäytymisestä.

Kärry tuli senkin takia tarpeen, että alueella oleva puusto estää esimerkiksi kerrostalon kulmaan sijoitettavan kameran.

Myös laitteen ohi kulkenut Nora Mattila tunnistaa ongelman.

Hän sanoo, että hän on huomannut kyseisellä alueella levottomuuksia.

– Tässä on tuo tarha. Minulla on tuttuja siellä töissä ja sieltä löytyy jatkuvasti pihalta näitä huumeiden käyttäjiä.

– Moni on alkanut välttämään tätä puistoa.

