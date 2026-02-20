Pitkä pakkasjakso on heikentänyt ilmanlaatua eri puolilla Suomea.

Kylmä, kuiva ja heikkotuulinen eli tyynipakkassää on huono yhdistelmä ilmanlaadun kannalta.

– Tällaisessa säätilassa ilma ei pääse tehokkaasti sekoittumaan ja ilmansaasteiden pitoisuus nousee. Syntyy lämpötilainversioita, jolloin ilma ei pääse pystysuunnassa sekoittumaan ja ne ilmansaasteet jäävät lähelle sitä päästölähdettä, selittää tutkija Elli Suhonen Ilmatieteen laitokselta.

Inversiotilanteissa ilmansaasteet jäävät lähelle maanpintaa, eivätkä pääse laimenemaan.