Pitkä pakkasjakso on heikentänyt ilmanlaatua eri puolilla Suomea.
Kylmä, kuiva ja heikkotuulinen eli tyynipakkassää on huono yhdistelmä ilmanlaadun kannalta.
– Tällaisessa säätilassa ilma ei pääse tehokkaasti sekoittumaan ja ilmansaasteiden pitoisuus nousee. Syntyy lämpötilainversioita, jolloin ilma ei pääse pystysuunnassa sekoittumaan ja ne ilmansaasteet jäävät lähelle sitä päästölähdettä, selittää tutkija Elli Suhonen Ilmatieteen laitokselta.
Inversiotilanteissa ilmansaasteet jäävät lähelle maanpintaa, eivätkä pääse laimenemaan.
Ilmanlaatu oli perjantaina välttävä monesssa kaupungissa.MTV
Pakokaasut ja pienpoltto heikentävät ilmanlaatua
Ilmanlaatu oli perjantainakin välttävä monessa kaupungissa eri puolilla Suomea.
Ilmanlaatua heikentävät sekä pakokaasut että puun pienpoltto. Kun kaikki pientaloalueen asukkaat lämmittävät tulisijoja samaan aikaan, ilmanlaatu voi olla ajoittain erittäin huono.
– Pakkaskeleillä ilmanlaatu on heikoin vilkasliikenteisillä liikenneväylillä, katukuiluympäristöissä, joissa ilma ei pääse sekoittumaan tai pientaloalueilla, joissa voi päästöjä syntyä runsaasti, toteaa Suhonen.
Korkeat ilmansaastepitoisuudet ovat myös terveysriski.
– Ilmansaasteet voivat aiheuttaa terveysoireita etenkin astmaatikoilla tai herkillä väestöryhmillä, kuten vanhuksilla tai pienillä lapsilla, luettelee Suhonen.
Pakokaasut heikentävät ilmanlaatua.MTV
Katupölykausi vielä edessä
Lähipäivinä ilman lämpeneminen, sateet ja tuulen voimistuminen parantavat ilmanlaatua, mutta keväämmällä on edessä katupölykausi, jolloin ilmanlaatu jälleen huononee.
– Näissä on hieman eri ilmansaasteet, jotka vaikuttavat, joten niitä on aika vaikea vertailla. Katupölyssä ne ovat hengitettävät hiukkaset ja pakkasjaksoilla pienimmät hiukkaset. Näillä on eri terveysvaikutukset, kertoo Suhonen.
Suomessa on parempi ilmanlaatu kuin monissa muissa Euroopan maissa.
Autoilun sähköistyminen parantaa ilmanlaatua ja esimerkiksi Helsingissä hiilenpolton loppuminen näkyy ilmanlaadun paranemisena.
Siitä huolimatta meilläkin on vaikeuksia saavuttaa vuonna 2030 voimaan tulevan EU:n ilmanlaatudirektiivin vaatimuksia.
– Etenkin hengitettävät hiukkaset, jotka liittyvät katupölyyn ja bentsoapyreeni, joka liittyy puun pienpolttooon. Näiden saasteiden raja-arvojen kanssa meillä tulee olemaan ongelmia, ennakoi Suhonen.
Päivi Mäki-Petäjä työskentelee MTV Uutisissa toimittajana. Hän tekee juttuja sekä tv-uutisiin että MTV Uutisten nettisivuille. Hänen erikoisalansa ovat luonto-, ympäristö- , ilmasto- ja tiedeaiheet. Hän ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä erityisesti edellä mainituista aihepiireistä.
Vinkkejä voi lähettää sähköpostiin paivi.maki-petaja@mtv.fi