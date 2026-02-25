Heka aikoo puuttua entistä järeämmin asukkaidensa laittomaan toimintaan. Asiasta tehty selvitys on nyt valmistunut.

Yhteensä 14 Helsingin kaupungin eli Hekan asunnossa on havaittu luvatonta jälleenvuokraus- tai majoitustoimintaa.

Kaupungin tekemä selvitys asiasta tuli lähes kaksi viikkoa sen jälkeen, kun kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok.) oli kertonut viestipalvelu X:ssä Helsingin kaupungin asunnoista, jotka löytyvät muun muassa Airbnb-palvelusta.

Hän kertoi muutaman päivän aikana löytäneensä Airbnb-palvelusta useita asuntoja.

Aiemmin Hekan toimitusjohtaja on pitänyt medialausunnoissaan nyt valmistunutta selvitystä tarpeettomana, koska kyse on ollut hänen mukaansa marginaalisesta ilmiöstä.

Hekalla on tiedotteen mukaan noin 55 400 asuntoa.

Hekan mukaan asuntojen lyhytaikainen jälleenvuokraus kiellettiin kokonaan vuoden 2025 lopussa. Majoitustoiminta Hekan asunnoissa on ollut aina kiellettyä.

Hekalla ei ole tietoa siitä, kuinka paljon aiempina vuosina on ilmoitettu luvattomasta jälleenvuokrauksesta.

Kohu johti uusiin toimiin

Kaikissa 14 havaitussa tapauksessa on Hekan mukaan käynnistetty huoneenvuokralain mukainen irtisanomis- tai purkuprosessi.

Tämä on Hekan mukaan ainoa laillinen tapa päättää vuokrasopimus ja lopettaa luvaton toiminta.

– Heka ei voi poistaa esimerkiksi Airbnb-palvelussa julkaistuja asukkaiden tekemiä ilmoituksia, mutta irtisanomis- ja purkuprosessit on käynnistetty tästä huolimatta, Hekan tiedotteessa kerrotaan.

Jokainen Hekan tietoon tullut luvaton jälleenvuokraustapaus johtaa varoitukseen tai vuokrasopimuksen purkuun tai irtisanomiseen.

Yhteistyötä vuokrauspalvelujen kanssa

Lisäksi Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala kertoo MTV Uutisille sähköpostitse, että he ovat aloittaneet helmikuun 2026 ilmi tulleiden tapausten myötä yhteistyön Airbnb-palvelun sekä Booking.comin kanssa torjuakseen asuntojensa väärinkäyttöä.

Tämän lisäksi he aikovat viestiä aktiivisesti Hekan asukkaille ja rohkaista heitä ilmoittamaan väärinkäytöksistä.

Heka ei suostu luovuttamaan tietoja siitä, missä kyseiset asunnot sijaitsevat tai mitään yksilöllisiä tietoja niistä.

Hekan asuntojen asukasvalintaperusteet perustuvat lakiin. Valintakriteereinä on esimerkiksi asunnon tarve ja varallisuus.