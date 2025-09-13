Ville kehitti Koirapuisto-sovelluksen, jolla koiransa voi ilmoittaa saapuvan koirapuistoon. Näin karvakaverit tietävät, että puistossa on seuraa tarjolla.

Pitkän työpäivän jälkeen moni suuntaa koiransa kanssa koirapuistoon. Pettymyksiä lemmikille saattaa olla luvassa, jos puistossa ei olekaan hauskaa leikkiseuraa tarjolla.

Ongelmaan on olemassa ratkaisu: Koirapuisto-sovelluksessa koiransa voi ilmoittaa puistoon tiettyyn aikaan.

Idea Koirapuisto-sovellukseen syntyi jo kymmenisen vuotta sitten.

– Idea on kumppanini isän, Arton. Hän yhtenä päivänä ajatteli sitä, että olisi kiva tietää, keitä koirapuistossa on ja milloin, että omalle koiralle saisi seuraa, pääkehittäjä Ville Miekk-oja, 39, muistaa.

– Hän sanoi, että Ville, teepä tällainen sovellus! Ja siitä se sitten lähti.

Oman koiransa voi sovelluksessa ilmoittaa koirapuistoon tiettyyn kellonaikaan. Näin muut koiranomistajat voivat katsoa, keitä puistossa on, ja tulla paikalle oman lemmikkinsä kanssa.

Ilmoituksia on sovelluksen olemassaoloaikana tehty jo yli 120 000.Kuvakaappaus Koirapuisto-sovelluksesta.

Koirapuisto julkaistiin ensimmäisen kerran vuoden 2020 lopulla. Ilmoituksia on sovelluksen olemassaoloaikana tehty jo yli 120 000.

Tiedot puistoista Miekk-oja on kerännyt tietokantaan, ja puistoja voi ilmiantaa myös sovelluksen kautta. Nyt listassa on 408 koirapuistoa.

– Usean kunnan sivuilla on kivasti lueteltuina koirapuistot ja niiden viralliset nimet, ja Google Mapsista näen sijainnit, Miekk-oja kuvaa.

Jo 22 578 koiraa

Miekk-oja on diplomi-insinööri ja myös ammatiltaan sovelluskehittäjä. Ainakin aluksi koirasovellus oli harrastus. Nyt sinne rekisteröity jo yli 20 000 koiraa, ja aikaa kuluu enemmän.

– Tarkka luku tällä hetkellä on 22 578. Kyllä tähän on tullut käytettyä enemmän aikaa sovelluksen kasvaessa, hän naurahtaa.

Tällä hetkellä sovellus ei tuota rahaa.

– Lähinnä tässä on menoja! Aika näyttää, jos tästä voisi taloudellisesti hyötyä edes niin, että saisi katettua tähän kuluvat menot. Se olisi iso plussa, Miekk-oja sanoo.

Täältä löytyvät viime aikojen suosikkipuistot

Hieman yllättäen suosituimmat koirapuistot eivät ole Helsingissä. Viime aikoina eniten ilmoituksia koirista ovat keränneet Tampereen Hakametsän ja Hämeenlinnan Käänteenaron koirapuisto.

Miekk-ojan mukaan yksikään Helsingin puisto ei yllä viimeisen kuukauden "top kymppiin".

– Tuntuu siltä, että pienempien kaupunkien koirapuistoissa sovellus on suositumpi. En osaa sanoa, mistä se johtuu. Onko Helsingissä niin paljon koiria, että ei ole niin isoa tarvetta?

Sitäkään, millaiset ja -rotuiset koirat seuraa etsivät, Miekk-oja ei toistaiseksi tilastoi.

– Tämä on hyvä kysymys! Tuntuma on, että kaiken rotuiset koirat. Kyllähän se niin on, että koirapuistoissa viihtyvien ja sosiaalisempien koirien omistajat haluavat tätä käyttää. Toki osa käyttää sovellusta siihenkin, että katsoo, milloin puistossa ei ole porukkaa. Voihan sitä käyttää niinkin, vaikka ajatus ja lähtökohta olikin saada koirille seuraa.

Muitakin kotimaisia koirasovelluksia on olemassa. Sirius Koiran Kuntopolku -sovelluksessa suunnitellaan koiran kuntopolku. Tarjolla on myös harjoituksia koiralle. Breedo-sovellukseen voi tallentaa koiran terveystiedot sekä harrastusten asiakirjat. Omistajalisenssi on maksullinen. Omakoira-sovellus on tarkoitettu Kennelliiton jäsenille. Sisältää esimerkiksi jäsentiedot, jäsenkortin ja koirien tiedot.

