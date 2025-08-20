Kiinnipitoaika loppui – koiranomistaja, älä silti käsitä väärin

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyy, mutta on syytä muistaa, ettei muutos koske taajama-alueita.

Suomen Kennelliitto ry muistuttaa tiedotteessaan, että vaikka metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyi koko maassa tänään 20. elokuuta, taajamissa koirien kytkettynä pitämistä koskevat ympäri vuoden samat säännöt.

Liitto muistuttaa, että oikeus pitää koiraa vapaana liittyy pääasiassa metsästämiseen. Metsästysoikeuden haltija, joka voi olla maanomistaja tai usein paikallinen metsästysseura, päättää koirien vapaana pitämisestä. 20. elokuuta alkaa myös sorsien metsästysaika.

Kaikilla koirilla, jotka viedään metsään lenkille, ei siis kuitenkin ole oikeutta juoksennella vapaasti.

Järjestyslain mukaan taajama-alueilla koirat on edelleen pidettävä lähtökohtaisesti kytkettynä.

Missä koira saa olla vapaana?

Koira saa olla vapaana koirapuistossa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla. Myös koirametsään voi varata oman vuoron.

Koiranomistaja tai -haltija on kuitenkin vastuussa siitä, ettei koira pääse karkaamaan, Kennelliiton sivuilla muistutetaan.

Kun koira on kytkettynä, sen kanssa saa kävellä, juosta ja hiihtää yleisellä kuntoradalla tai koiraladulla, jos sitä erikseen ei ole kielletty kieltomerkillä.

Luonnonsuojelualueilla koira pitää aina pitää kytkettynä.

Kytkettyä koiraa on pystyttävä pitelemään niin, ettei se aiheuta häiriötä tai vaaraa.

Jos sitä erikseen ei ole sallittu, koiraa ei saa viedä yleisille uimarannoille, lasten leikkipaikoille, toreille toriaikana tai yleiseen käyttöön kunnostetuille laduille tai urheilukentille.

Järjestyslain ja metsästyslain määräysten rikkomisesta voi seurata sakkoja.

Lähde: Suomen Kennelliitto ry