Valtteri Bottas ja hänen uusi F1-tallinsa Cadillac valmistautuvat parhaillaan ensimmäiseen F1-kauteensa.
Cadillac hyppää uutena tallina mukaan alkavaksi kaudeksi, eikä ennakkoasetelmat voisi olla jännittävämmät. F1-säännöt muuttuvat täksi kaudeksi rajusti, joten tulevat lähtöasetelmat ovat vielä suuri kysymysmerkki.
Tällä hetkellä F1-tallit ajavat Barcelonassa yksityisiä testejä uusilla menopeleillään.
Osa talleista on jo paljastanut, miltä heidän autonsa ensi kaudella näyttää, mutta Cadillacin osalta auton lopullinen ulkonäkö paljastetaan vasta 8. helmikuuta.
Barcelonan testeissä Cadillac ajaa erityisellä mustalla värityksellä. Valtteri Bottas kertoi X-tilillään lisää Cadillacin testiulkonäöstä.
– Pidän suuresti testivärityksestä, mutta suosikkiosani on etusiipi. Kaikkien auton parissa työskennelleiden nimet ovat siinä. Aika siistiä. Näin voimme arvostaa sitä työmäärää, mikä auton valmistamiseen on vaadittu, Bottas myhäilee.
Viralliset F1-talvitestit ajetaan 11-13. ja 18.-20. helmikuuta Bahrainissa. Uusi kausi polkaistaan käyntiin 6.-8. maaliskuuta Australian Melbournessa.
Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.