Lewis Hamiltonin Ferrarissa nähtiin eilen Formula ykkösten talvitestien toiseksi viimeisen ajopäivän aamuna takasiipi, joka käänsi välittömästi katseita.

Kun Hamilton ajoi Bahrainin radan pääsuoraa takasiipi auki, harva huomasi vielä mitään sen ihmeempää, ovathan avattavat takasiivet olleet F1:ssä jo vuosien ajan tuttu näky.

Suoran päässä alkoi kuitenkin tapahtua.

Kun Hamilton palautti ennen ykkösmutkaa siiven normaaliasentoon, tv-kuvissa näytti siltä, että siiven ylempi osa teki yli 180 asteen käännöksen.

Myöhemmin Ferrarin autokameran kuvista saatiin vahvistus, että takasiiven ylempi osa oli toden totta kääntynyt siiven avautuessa ylösalaisin.

Juttu jatkuu upotuksen jälkeen.

Jos yllä oleva upotus ei näy, löydät sen tästä linkistä.

Osa luuli ensin takasiiven toimineen jotenkin virheellisesti, mutta kyseessä oli täysin tietoisesti rakennettu ominaisuus.

Asiantuntijoiden mukaan innovaatio voi olla Ferrarin kannalta hyvinkin merkittävä, sillä sen avulla takasiiven aukkoa saadaan hieman suuremmaksi ja auton ilmanvastusta näin ollen hieman pienemmäksi. Tämä voi näkyä suoranopeuksissa ja tehdä ohittamisesta Hamiltonille ja Charles Leclercille helpompaa.

Ferrarin takasiivestä on jo kysytty mielipidettä Kansainvälisen autoliiton yksipaikkaisten autojen tekniseltä johtajalta Nikolas Tombazisilta, jonka mukaan talleille on tälle kaudelle tehdyssä mittavassa sääntöuudistuksessa haluttu nimenomaan antaa enemmän vapauksia juuri takasiipien suhteen.

– Olemme rohkaisseet ratkaisuihin, jotka vähentävät ilmanvastusta. Siksi emme halunneet säilyttää vielä viime vuonna säännöissä ollutta pykälää, joka rajoitti takasiipeen avautuvan aukon kokoa, Tombazis sanoi Racingnews365-sivuston mukaan.

– Uskoaksemme Ferrarin ratkaisu on (sääntöjen puolesta) ok.

Ferrarin insinööritoimistolla on oltu sääntömuutokseen liittyen muutenkin hereillä.

Toisen talvitestiviikon ensimmäisenä päivänä, keskiviikkona, SF-26-autosta pantiin jo merkille ilmanohjain, joka suuntaa pakoputkesta tulevaa kuumaa ilmaa niin, että se todennäköisesti voimistaa diffuusorista tulevaa ilmavirtaa.

F1:n verkkosivujen mukaan tämä kyseinen ilmanohjain perustuu toiseen auton takapään osaan, joka nähtiin jo ensimmäisellä testiviikolla.

– Kyseessä on korirakenne, joka venyttää diffuusorin ramppia pidemmälle kuin sääntöjen sallima diffuusorin takimmainen piste. Tämä varsinaisesta diffuusorista erillään oleva korirakenne tekee diffuusorista käytännössä pidemmän. Siten se vauhdittaa auton alta tulevaa ilmavirtaa yhä tehokkaammin ja lisää downforcea.

– Se vaikuttaa niin ilmeiseltä edulta, että herää kysymys, miksi vain Ferrari on tehnyt sen.

Vastaus piilee mitä ilmeisimmin Ferrarin muista poikkeavissa tasauspyörästössä ja vetoakseleissa.

– Ferrari on sijoittanut tasauspyörästön niin kauas taakse ja kallistanut vetoakseleita niin paljon taaksepäin, että se avaa tämän ylimääräisen tilan diffuusorin taakse, mikä mahdollistaa aerodynamiikkaa parantavan korirakenteen.

Ferrarin innovaatiot mitataan toden teolla reilun kahden viikon kuluttua, kun F1-kauden ensimmäinen osakilpailu ajetaan 8. maaliskuuta Melbournessa.

Leclerc ajoi tänään talvitestien viimeisenä päivänä testien nopeimman kierroksen.