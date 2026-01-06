Lausunnon mukaan myös asevoimien hyödyntäminen yksi vaihtoehto.
Presidentti Donald Trump harkitsee useita eri vaihtoehtoja Grönlannin saamiseksi Tanskalta, sanoo Valkoinen talo lausunnossaan.
Valkoisen talon tiedotussihteeri Karoline Leavitt antoi lausunnon uutistoimisto AFP:lle Suomen aikaa myöhään tiistai-iltana. Lausunnon mukaan myös Yhdysvaltain armeijan hyödyntäminen on yksi vaihtoehto.
Leavittin mukaan Trump on tehnyt selväksi, että Grönlannin hankkiminen on tärkeää Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle sekä maan vastustajien pelottelemiseksi arktisella alueella.