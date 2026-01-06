Ulkopoliittinen neuvosto kokoontui Tanskassa kriisikokoukseen Grönlantia koskevien lausuntojen vuoksi.

Tiistai-iltana pidetyn kriisikokouksen ainoana aiheena oli Tanskan suhde Yhdysvaltoihin. Syy kokoontumiselle oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jälleen esittämä vaatimus saada Grönlanti Yhdysvalloille.

Grönlanti ja Tanska ovat nyt pyytäneet tavata pikaisesti Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion. Asiasta kertoi Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt sosiaalisessa mediassa.

Motzfeldt sanoo, että Tanska ja Grönlanti ovat pyytäneet tapaamista Rubion kanssa ministeritasolla jo viime vuonna. Tapaaminen ulkoministerin kanssa ei kuitenkaan vielä ole onnistunut.

"Hän todella tarkoittaa sitä"

Kriisikokoukseen osallistuvat muiden muassa Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen ja puolustusministeri Troels Lund Poulsen.

Tanskalaisen B.T. -lehden mukaan toimittajat kysyivät Rasmussenilta pariin otteeseen suoraa vastausta siihen, luottaako ulkoministeri presidentti Trumpiin.

– Luotan täysin siihen, että kun hän sanoo haluavansa Grönlannin osaksi Yhdysvaltoja, mielestäni on syytä olettaa, että hän todella tarkoittaa sitä, Rasmussen vastasi.