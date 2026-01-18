Sarjataulukossa kolmantena oleva Aston Villa jatkoi jalkapallon Englannin Valioliigan kärkijoukkueiden voitotonta viikonloppua, kun se kärsi sunnuntaina Evertonille 0–1-kotitappion.
Lue myös: Guardiola ei selitellyt Cityn tappiota – myös Liverpool ja Arsenal kompuroivat
Lauantaina kärkinelikosta Arsenal pelasi tasatuloksen, Manchester City hävisi ja Liverpool päätyi tasapeliin.
Aston Villan ja Evertonin kohtaamisen ainoan osuman teki vieraiden Thierno Barry vajaan tunnin pelaamisen jälkeen. Villalle olisi riittänyt tasatuloskin nostamaan sen Cityn ohi sarjataulukossa kakkoseksi. Everton on kymmenentenä.
Aiemmin sunnuntaina Newcastle jäi maalittomaan vierastasapeliin sarjajumbo Wolverhamptonia vastaan.
Wolverhamptonille tasapeli oli vasta kuluvan kauden viides, ja voittoja sillä on 22 ottelustaan yksi. Wolverhampton on kuitenkin osoittanut viime aikoina piristymisen merkkejä, sillä se on kerännyt neljästä tuoreimmasta liigaottelustaan kolme tasatulosta ja yhden voiton. Newcastle on napsinut 22 pelistään 33 pistettä.