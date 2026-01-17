Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola ei selitellyt tappiota.

Manchester Unitedin väliaikaisen päävalmentajan Michael Carrickin urakka manchesteriläisjätin peräsimessä alkoi loistavasti, kun joukkue vei lauantaina paikallispelin nimiinsä. United nimittäin juhli jalkapallon Englannin Valioliigassa 2–0-kotivoittoa Manchester Citystä.



Kotijoukkueen maaleista vastasivat toisella puoliajalla Bryan Mbeumo ja Patrick Dorgu. Unitedilta hylättiin ottelussa peräti kolme osumaa paitsion takia.



City on sarjataulukossa toisena ja United viidentenä.



Yhdeksi ottelun puheenaiheista nousi Unitedin Diogo Dalotin avauspuoliajan taklaus, josta Cityn pelaajat vaativat ulosajoa. Dalot selvisi tilanteesta keltaisella kortilla.



Cityn päävalmentaja Pep Guardiola ei selitellyt lopputulosta tuomaritoiminnalla.



– Parempi joukkue voitti. Heillä oli jotain, mitä meillä ei ollut, Guardiola myönsi BBC:lle.

Arsenal jäi nollille

Sarjakärki Arsenalille Cityn kompurointi oli mieluisa uutinen, sillä lontoolaisten karkumatka manchesteriläisjättiin on seitsemän pistettä. Ero olisi tosin voinut olla lauantain jälkeen suurempikin, mutta Arsenal jäi iltaottelussa maalittomaan vierastulokseen Nottingham Forestia vastaan.



Valioliigan kärkipään ryhmistä myös Liverpool jäi voitotta, kun se pelasi 1–1-kotituloksen Burnleyta vastaan. Liverpool on jäänyt Arsenalista 14 pistettä ja on neljäntenä.



Liverpoolin Dominik Szoboszlai epäonnistui avauspuoliajalla rangaistuspotkussa ja Florian Wirtz laukoi kotijoukkueen johtoon. Toisella puoliajalla Marcus Edwards laukoi Burnleyn tasoituksen.

– Tämä tuntui tappiolta. Koska meillä oli niin paljon laukauksia ja niin paljon vetoja maalia kohti, mielestäni meidän olisi pitänyt tehdä enemmän maaleja, Wirtz harmitteli uutistoimisto AFP:lle.