Leeds nousi Lontoossa jyrän alta tasapeliin Chelseaa vastaan.

Englannin Valioliigan huonoimpiin vierasjoukkueisiin kuuluva Newcastle sai muutenkin vaisusti sujuneeseen jalkapallokauteensa piristystä, kun se kaatoi Lontoossa kotijoukkue Tottenhamin 2–1.



Maalinteon aloitti ensimmäisen puoliajan lisäajalla Newcastlen puolustaja Malick Thiaw, jolla on myös Suomen kansalaisuus.



Kotijoukkueen 1–1-tasoituksen teki toisella puoliajalla 64. minuutilla Archie Gray. Tasatilannetta kesti vain neljä minuuttia, sillä Jacob Ramsey vei Newcastlen uudelleen johtoon.



Newcastlelle vierasvoitto oli sen Valioliigan 13 matkapelissä vasta kolmas.

Surkeavireinen Tottenham on tällä hetkellä vain viisi pistettä putoamisviivan yläpuolella sijalla 16.

Tilanne näyttää pahalta Tottenhamin päävalmentajan Thomas Frankin kannalta. Täksi kaudeksi palkattu tanskalainen ei välttämättä näe kevättä Spursin luotsina.

Rangaistuspotku herätti Leedsin

Valioliiganousija Leeds taisteli Lontoossa Chelseaa vastaan 2–2-tasapelillä tärkeän vieraspisteen.

Chelsea johti avauspuoliajan osumalla ja rangaistuspotkumaalilla reilun tunnin jälkeen jo 2–0 ja hallitsi peliä ylivoimaisesti.