Poliisi varoitti koululaisten vanhempia vaarallisesta verkkoilmiöstä.

Lukemattomat lasten vanhemmat saivat ennen joulua lukuisten koulujen käyttämässä Wilmassa-palvelussa viestin, jossa poliisi varoitti The Com -nimellä tunnetuksi tulleesta verkostosta. Verkosto voi vaarantaa jopa lasten hengen, poliisi varoitti.

– Poliisi on huolissaan verkossa toimivista väkivaltaisista verkostoista, joiden kohteena ovat pääasiassa lapset ja nuoret, viesti alkoi.

– Nuoret viettävät yhä enemmän aikaa verkossa ja törmäävät tahtomattaan erilaisiin haasteisiin, ilmiöihin ja tahoihin, jotka voivat saada nuoren tilanteisiin, jotka johtavat häntä itseään tai muita vahingoittavaan toimintaan.

Viestissä poliisi kertoi seuranneensa viime aikoina tiiviisti kansainvälistä The Com -verkostoa, jonka kerrotaan esiintyvän laajasti nuorten käyttämillä verkkoalustoilla ja sivustoilla myös Suomessa.

Verkoston kerrotaan ensin rakentavan nuoreen luottamuksellisen suhteen, keräävän hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuvia tai videoita ja sen jälkeen kiristävän nuorta erilaisiin hänen lähipiiriään tai nuorta itseään vahingoittaviin tekoihin.

– Verkosto ihannoi väkivaltaa, väkivallan tekijöitä sekä yllyttää ja painostaa lapsia ja nuoria väkivaltaisiin tekoihin niin verkon välityksellä kuin niin sanotussa reaalimaailmassa. Huomioitavaa on, että verkostossa niin epäillyt kuin uhritkin ovat pääasiassa alaikäisiä, poliisi varoitti.

Poliisi tavoitteli kaikkia vanhempia

Viestin allekirjoitti valtakunnallinen Koulu25-ryhmä, joka järjestää kouluille poliisin online-oppitunteja. Niillä käydään läpi esimerkiksi kiusaamista, somerikoksia ja päihteitä.

Ryhmässä toimiva vanhempi konstaapeli Daniel Kalejaiye kertoo MTV Uutisille, että viesti välitettiin kaikkiin Suomen kuntiin, joita pyydettiin välittämään se oppilaitoksiin sekä lasten ja nuorten vanhemmille.

– Kyse on toistaiseksi suhteellisen rajatusta, mutta äärimmäisen vakavasta ilmiöstä, jota haluamme ennalta ehkäistä. Tavoitteena oli tavoittaa lasten ja nuorten vanhemmat, joten tarkoituksenmukaisin kanava oli juurikin Wilma-järjestelmä, hän kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.

The Com -verkoston ja samanlaisten väkivaltaverkostojen toimijoita ja uhreja ovat alaikäiset lapset, jonka takia poliisi piti tärkeänä kohdentaa viesti lasten huoltajille ja heidän kanssaan työskenteleville. Toiveena on, että tapaukset tunnistetaan tehokkaasti ja uhrit saadaan turvaan.

Wilma-viesti ei välttämättä jää ainoaksi kerraksi, kun poliisi tavoittelee suoraan vanhempia.

– Poliisi viestii lasten ja nuorten vanhemmille oppilaitosten kautta alueellisista ilmiöistä ajoittain. Tällä kertaa kyse oli ilmiöstä, joka ei ole maantieteellisesti sidottu, joten viesti lähetettiin valtakunnallisesti, Kalejaiye kertoo.

Selvitetty jopa itsemurhien yhteyksiä verkostoon

Kalejaiye kertoo MTV Uutisille, että The Comin kaltaiset väkivaltaverkostot nähdään äärimmäisen vakavana uhkana, jotka pahimmillaan vaarantavat lasten hengen. Hän pitääkin tärkeänä, että nuoret uskaltavat puhua asioista aikuisille ja aikuiset vastaavasti pystyvät jollain tasolla tunnistamaan verkoston toiminnan, tukemaan nuorta ja olemaan yhteydessä viranomaisiin avun saamiseksi.

Viestintää väkivaltaverkostoista on suunnattu myös suoraan nuorille. Koulu25-ryhmä on tiedottanut ilmiöstä myös somepoliiseina toimivien ryhmäläisten omassa sisällössä, varoittaen ja valistaen nuoria ilmiöstä.

– Tiedottamisen jälkeen selvitettäviä tapauksia on ilmennyt toistuvasti, mutta tiedossa ei ole onko verkostojen toiminta ollut kasvussa vai onko tietoisuus ilmiöstä lisännyt ilmoitusaktiivisuutta, Kalejaiye kertoo.

– Ikävimmissä tapauksissa on selvitelty lasten ja nuorten itsemurhien mahdollisia yhteyksiä väkivaltaan yllyttäviin verkostoihin.

Tapauksia ohjattu KRP:n pöydälle

Kalejaiye kertoo poliisin pyrkivän selvittämään kaikki tapaukset, joissa esiintyy viitteitä väkivaltaverkostojen tai ulkopuolisen toimijan osuudesta nuoren toimintaan.

Koulu25-ryhmän jäsenet tehtäviin kuuluu kirjata poliisin järjestelmiin huolestuttavia ilmiöitä ja henkilöitä sosiaalisen median kanavilta.

Väkivaltaverkostoihin liittyvät henkilöt ja sisällöt ovat yksi näistä, sillä verkostot näkyvät ryhmän näkyville tulevassa sosiaalisen median sisällöissä, ihmisten yhteydenotoissa ja poliisiorganisaation sisältä tulevassa tiedossa.

– Koulu25-ryhmän poliisit ovat muun muassa ohjanneet keskusrikospoliisille tutkittavaksi tapauksia, jotka ovat saaneet alkunsa mahdollisen uhrin yhteydenotosta sosiaalisen median kanavan kautta, Kalejaiye kertoo.

