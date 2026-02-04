Räsäsen kuuleminen liittyy Suomessa meneillään olevaan oikeusprosessiin, jossa hänelle vaaditaan sakkorangaistusta.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on tänään todistajana Yhdysvalloissa kongressin oikeusvaliokunnan kuulemisessa.

Siinä tarkastellaan sanan- ja uskonnonvapauden tilaa Euroopassa.

Räsäsen kuuleminen liittyy Suomessa meneillään olevaan oikeusprosessiin, jossa Räsäselle vaaditaan sakkorangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rikosepäilyssä on kyse Räsäsen homoseksuaaleja käsittelevistä kirjoituksista.

Räsänen on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Tapaus on korkeimman oikeuden käsittelyssä. Käräjä- ja hovioikeus ovat aiemmin hylänneet syytteet.

– Oikeusvaliokunnan puheenjohtaja Jim Jordan on kutsunut minut todistajaksi valiokunnan kuulemiseen, joka liittyy perusoikeuksien toteutumiseen ja oikeuslaitoksen toimintaan, Räsänen kertoo tiedotteessaan.

– Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Kerron valiokunnalle oikeustapauksestani sekä arvioistani perusoikeuksien tilasta Suomessa ja Euroopassa ja valmistaudun vastaamaan valiokunnan jäsenten kysymyksiin, hän jatkaa.

Räsänen on ollut kansanedustaja vuodesta 1999 lähtien. Hän oli sisäministerinä vuosina 2011–2015.

Lue myös: