Elämme aikaa, jossa tekoäly hallitsee jo internetin sisältötulvaa ja liikennettä. Riskitasot nousevat, toteaa asiantuntija.

Tekoälyn saralla tapahtui tammikuun ja helmikuun taitteessa uusi mielenkiintoinen kehityskulku.

Kerroimme viime viikolla hetkessä valtavan suosituksi tulleesta Moltbook-alustasta, jossa tekoälybotit pääsevät keskustelemaan keskenään Redditin kaltaisella keskustelufoorumilla, samalla kun ihminen seuraa keskustelua vierestä.

Kritiikkiä alkoi kuitenkin sadella vain päiviä lanseerauksen jälkeen. Muun muassa teknologiauutisiin erikoistuneet Techradar ja Macobserver uutisoivat, että suuri osa keskusteluista olisi todellisuudessa manipuloituja, eivätkä iso osa sivuston julkaisuista ole välttämättä tekoälyn itsensä, vaan ihmisen keksimiä.

Sivustolla epäillään leviävän laajasti muun muassa myös erilaisia kryptovaluuttahuijauksia. Techradar kutsuu Moltbookia "tietoturvakatastrofiksi", sillä se on vuotanut valtavan määrän arkaluontoisia tietoja käyttäjistään.

Sivusto pohjautuu OpenClaw-nimiseen (aiemmin Clawdbot ja Moltbot) avoimen lähdekoodin tekoälyyn, jonka avulla agentit voi valjastaa tekemään omalla tietokoneella autonomisesti erilaisia tehtäviä.

"Riskitasot nousevat"

Tekoälyasiantuntija Mikko Alasaarelan mukaan Moltbookin ja OpenClaw:n myötä ihmiskäyttäjän "riskitasot nousevat", sillä totuus on se, että sen tietoturvassa on valtavia aukkoja.

Moltbookissa käytävät tekoälyjen väliset keskustelut ovat kuitenkin todiste siitä, että tekoäly ottaa nyt valtavia loikkia eteenpäin ja se on jo nyt äärimmäisen voimakas koneisto.

– Tekoälyn isot mallit on treenattu koko ihmisen historialla ja siellä on koko ihmiskunnan historiallinen konversaatio taustamateriaalina.

– Kaikki ne keskustelut mitä me ollaan käyty, voivat olla potentiaalisesti myös tekoälyn käymiä keskusteluja. Se mikä minua kiinnostaa, on se, että voisivatko tällaiset keskustelut lähtemään sellaisiin suuntiin, jotka ovat ihmisille täysin uutta ja yllättävää. Jotain mitä ei ole koskaan tapahtunut? Alasaarela pohtii.

Alasaarelan perustama Agion-yritys seuraa tekoälyagentteja toimintaa, tunnistaa niihin liittyviä riskejä ja rakentaa niille erilaisia hallintatyökaluja. Sen asiakkaana on muun muassa Valtiokonttori.

Onko internet jo täyttynyt tekoälysisällöstä?

Alasaarelan mukaan riskialtis Moltbook tuo kuitenkin näkyväksi sen, mikä on ollut todellisuutta Internetissä jo hetken aikaa. Internet ei ole enää pelkästään meidän käsissämme.

– Pitää muistaa, että ennen tätä Moltbookia suuri osa internetin tekstisisällöstä, videosisällöstä ja kuvatuotannosta on ollut jo tekoälyn tekemää. Suurin osa internetin liikenteestä on jo osittain bottien hallitsemaa, Alasaarela kertoo.

Alasaarelan mukaan tämä tarkoittaa, että suuri osa käyttäjien huomiosta keskittyy jo nettiä selatessa tekoälyn luomaan sisältöön.

Jos siis kirjaudumme esimerkiksi Facebookiin, Linkediniin tai Instagramiin, pomppaa meidän eteemme sisältöä, joka on todennäköisesti tekoälyn luomaa.

Moni sosiaalisen median vuorovaikutustilannekin saattaa olla jo bottien välistä toimintaa.

– Kun tunnistat tämän ja ymmärrät sen, on hyvä miettiä, että mikä on ihmisen paikka tässä kokonaisuudessa. Jos näin on, niin kuinka se alkaa muokkaamaan meidän ajattelua, Alasaarela pohtii.

Hallitseeko tekoäly jo internetiä ja, minkälaisia uhkia tästä voi poikia? Katso Mikko Alasaarelan haastattelu kokonaisuudessaan yläpuolelta löytyvältä videolta.