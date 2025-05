Suomeen rantautui äärimmäisen väkivaltainen verkosto – vanhempi, tarkkaile lapsesi käytöstä

Poliisi varoittaa lapsia ja nuoria sosiaalisen median kanavilla houkuttelevasta The Com - verkostosta.

Väkivaltaisten verkkoyhteisöjen toiminnasta on ollut viitteitä useissa eri maissa, myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Poliisi on huolestunut lapsia ja nuoria houkuttelevasta äärimmäisen väkivaltaisesta The Com -verkostosta. Kansainvälisen verkoston toiminnan rantautumisesta Suomeen on poliisin mukaan viitteitä.

– Suomessa poliisi on seurannut tilannetta tiiviisti ja on havainnut viitteitä myös suomalaisten lasten ja nuorten joutumisesta näiden verkostojen uhreiksi, sanotaan keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Poliisin mukaan verkosto houkuttelee, manipuloi, kiristää ja pakottaa lapsia ja nuoria käyttämään väkivaltaa itseä ja muita kohtaan. Verkoston toiminnassa on poliisin mukaan havaittu piirteitä jopa väkivaltaisesta ekstremismistä ja terrorismista.

Poliisi: Uhreja kiristetään

Poliisin mukaan houkuttelu tapahtuu lasten ja nuorten suosimilla sosiaalisen median kanavilla ja pelialustoilla. Lapsen kanssa aloitetaan keskustelu, jonka aikana tähän luodaan luottamuksellista, jopa romanttista suhdetta. Tämän jälkeen uhria houkutellaan kertomaan yksityisiä tietoja itsestään, joiden avulla tekijät manipuloivat tätä lähettämään väkivaltaista, itsetuhoista tai seksuaalissävytteistä materiaalia.

– Tämän jälkeen nuorta aletaan kiristää luovutetuilla tiedoilla ja hänet pakotetaan satuttamaan itseään, läheisiään, kotieläimiä tai jopa täysin sivullisia ihmisiä ja kuvaamaan väkivallan teot. Väkivaltamateriaalia kierrätetään ryhmissä ja niillä kiristetään ja pakotetaan nuoria tekemään yhä raaempaa väkivaltaa ja vakavampia rikoksia, sanoo tiedotteessa rikoskomisario Jyri Hiltunen.

Lista hälytysmerkeistä

Suojellaan lapsia -järjestön sivuilla on julkaistu lista hälytysmerkeistä, jotka voivat paljastaa lapsen joutuneen väkivaltaverkoston uhriksi. Keskeisimpiä ovat muutokset lapsen tai nuoren käytöksessä, viiltely ja salattujen viestintävälineiden käyttöönotto.

– Lisäksi erilaisten nimien ja numeroiden kirjoittelu, usein verellä, esimerkiksi vihkoihin ja seiniin on tyypillistä ja viiltelyhaavat voivat olla erikoisen muotoisia. Äkillinen kiinnostus ääriajatteluun, salaliittoteorioihin, kouluampumisiin, sarjamurhaajiin tai okkultismiin voi olla hälytysmerkki, tiedotteessa sanotaan.