Poliisilla on menossa kymmeniä esitutkintoja ja esiselvityksiä vakavista rikoksista, joiden epäillään liittyvän äärimmäisen väkivaltaiseen kansainväliseen The Com -verkostoon.

Asiasta kertoo keskusrikospoliisin tiedusteluosaston päällikkö Jaakko Christensen Rikospaikassa.

– Rikosnimikkeissä on törkeitä väkivaltarikoksia, seksuaalirikoksia ja ihmiskaupparikoksia, Christensen sanoo.

Poliisi varoitti Com-verkostosta keväällä, mutta nyt verkoston toiminta näyttäisi olevan myös Suomessa todellisuutta ja suomalaisnuoria on joutunut verkoston uhreiksi.

Christensen ei halua tässä vaiheessa kertoa, millaisia tutkinnassa olevat jutut tarkemmin ovat ja onko mukana jopa henkirikoksia tai niiden yrityksiä.

Verkoston uhreina ja myös tekijöinä ovat erityisesti lapset ja nuoret sekä haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Kansainvälisesti nuorimmat uhrit ovat olleet vasta 8-vuotiaita.

Verkoston tavoitteena on saada uhreiksi houkutellut nuoret satuttamaan täysin sivullisia ihmisiä, itseään ja läheisiään. Väkivaltaista materiaalia kuvataan ja levitetään verkoston jäsenten kesken.

Christensenin haastattelu The Com -verkoston rantautumisesta Suomeen illan Rikospaikassa.