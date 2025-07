Kansainvälinen hyväksikäyttöverkosto löysi uhrin Suomesta – Tällainen on 764, johon liittyy "kaikenlaista pahaa"

Poliisin mukaan 764 on varteenotettava ja laaja, mutta löyhä ja polveileva verkosto.

Suomessa kansainvälisen väkivaltaan painostavan verkoston uhriksi joutuneen suomalaislapsen tapaus on täällä ensimmäinen laatuaan, poliisi kertoo.

Saksalaisviranomaiset epäilevät, että saksalais-iranilainen mies painosti yhdysvaltalaislapsen itsemurhaan suomalaislapsen avulla. Asiasta uutisoi keskiviikkona Yle ja jo aiemmin ainakin Euronews.

Tapaus liittyy väkivaltaan painostavaan kansainväliseen 764-verkostoon, joka toimii verkossa useilla eri alustoilla. Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti keskiviikkona tutkivansa tapausta, jossa alle 15-vuotiaan suomalaislapsen epäillään joutuneen groomauksen kohteeksi verkostossa vuosina 2021–2023. Groomauksella tarkoitetaan houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Maria Hietajärvi kertoo MTV:lle, että tapaus on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

– Ainakin se on ensimmäinen poliisin tietoon tullut tapaus. Se on ollut meillä jo jonkin aikaa tutkinnassa, mutta en ota kantaa siihen, mitä kautta se kävi ilmi.

Hietajärvi on tapauksen yksityiskohtien suhteen erittäin vaitonainen. Hän perustelee tätä sillä, että asia on äärimmäisen sensitiivinen ja kyseessä on alaikäinen lapsi.

764-verkoston hän kertoo kuitenkin olevan varteenotettava ja laaja, mutta löyhä kansainvälinen ryhmittymä. Poliisi on varoittanut siitä ensimmäistä kertaa toukokuussa.

– Tähän liittyy myös muitakin vastaavia ryhmiä. Se on hyvin polveileva verkosto, jota on kutsuttu kansainvälisesti nimellä The Com, lyhenteenä communitystä (yhteisö). Isot maat kuten Kanada ja Yhdysvallat ovat tutkineet tätä useamman vuoden ajan ja siellä se on ollut kovasti tapetilla, Hietajärvi sanoo.

Poliisin mukaan verkosto houkuttelee, manipuloi, kiristää ja pakottaa lapsia ja nuoria käyttämään väkivaltaa itseä ja muita kohtaan. Verkoston toiminnassa on poliisin mukaan havaittu piirteitä jopa väkivaltaisesta ekstremismistä ja terrorismista.

Houkuttelu tapahtuu lasten ja nuorten suosimilla sosiaalisen median kanavilla ja pelialustoilla, esimerkiksi Robloxissa, Minecraftissä, Twitchissä, Steamissä, Telegramissa ja Discordissa.

Lapsen kanssa aloitetaan keskustelu, jonka aikana tähän luodaan luottamuksellista, jopa romanttista suhdetta. Tämän jälkeen uhria houkutellaan kertomaan yksityisiä tietoja itsestään, joiden avulla tekijät manipuloivat tätä lähettämään väkivaltaista, itsetuhoista tai seksuaalissävytteistä materiaalia.

Tämän jälkeen nuorta aletaan kiristää luovutetuilla tiedoilla ja hänet pakotetaan satuttamaan itseään, läheisiään, kotieläimiä tai jopa täysin sivullisia ihmisiä ja kuvaamaan väkivallan teot. Väkivaltamateriaalia kierrätetään ryhmissä ja niillä kiristetään ja pakotetaan nuoria tekemään yhä raaempaa väkivaltaa ja vakavampia rikoksia

"Kaikenlaista pahaa"

Hietajärvi kuvailee verkoston piirissä tapahtuneita lasten painostamisia "äärimmäisen raaoiksi". Kiinni jääneet päätekijät ovat tyypillisesti olleet nuoria aikuisia.

– Lisäksi tässä on paljon oikeistoterrorismiin viittaavaa värettä. Ylipäätään voi sanoa, että tähän liittyy kaikenlaista pahaa.

764-verkostoa on useassa kansainvälisessä lähteessä luonnehdittu myös "saatanalliseksi uusnatsikultiksi". Yhdysvalloissa sen toiminta on määritelty terrorismiksi.

Verkosto on kytköksissä myös Order of Nine Angles -nimellä tunnettuun uusnatsistiseen, satanistiseen ja okkultiseen äärijärjestöön. Järjestö on ollut Suomessa aiemmin esillä muun muassa Kankaanpään terrorismirikossyytteiden käsittelyn aikana.

MTV on kertonut myös keväällä Yhdysvalloisa sattuneesta tapauksesta, jossa vanhempansa tappaneen 17-vuotiaan pojan hallusta löytyi järjestöön liittyvää materiaalia.

Suojellaan lapsia -järjestön sivuilla on julkaistu lista hälytysmerkeistä, jotka voivat paljastaa lapsen joutuneen väkivaltaverkoston uhriksi. Keskeisimpiä ovat muutokset lapsen tai nuoren käytöksessä, viiltely ja salattujen viestintävälineiden käyttöönotto.

Lisäksi erilaisten nimien ja numeroiden kirjoittelu, usein verellä, esimerkiksi vihkoihin ja seiniin on tyypillistä ja viiltelyhaavat voivat olla erikoisen muotoisia.

Äkillinen kiinnostus ääriajatteluun, salaliittoteorioihin, kouluampumisiin, sarjamurhaajiin tai okkultismiin voi olla hälytysmerkki, poliisi kertoi aiemmin.