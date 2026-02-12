Whatsappia yritetään hiljentää Venäjällä.
Viestipalvelu Whatsapp sanoo Venäjän yrittäneen estää sen käytön maassa kokonaan. Yhtiön mukaan Venäjä yrittää painostaa kansalaisiaan käyttämään tiukemmin valvottua venäläistä viestipalvelua.
Whatsapp kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.
Whatsapp sanoo, että Venäjä yrittää eristää yli 100 miljoonaa käyttäjää. Venäjällä on yli 140 miljoonaa asukasta.
– Yritys estää yli 100 miljoonan käyttäjän yksityinen ja turvallinen viestintä on askel taaksepäin, ja se voi johtaa vain ihmisten turvallisuuden heikkenemiseen Venäjällä, yhtiö kirjoittaa.
Venäjä on uhannut useita verkkoalustoja hidastuksilla tai täyskielloilla, jos ne eivät noudata Venäjän lakeja. Venäjä edellyttää alustoilta esimerkiksi käyttäjien tietojen tallentamista maan sisällä.
Ihmisoikeusaktivistit ovat sanoneet, että Venäjän rajoitukset ovat maan hallinnon yritys lisätä internetin käytön valvontaa. Venäjällä toisinajattelijat on ajettu entistä ahtaammalle sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan nelisen vuotta sitten.
Tiistaina Venäjä ilmoitti asettavansa viestipalvelu Telegramille rajoituksia, koska se oli Venäjän mukaan rikkonut maan lakeja.