Kuumat aallot ja kuukautisten poisjääminen ovat hyvin tunnistettuja vaihdevuosioireita, mutta esimerkiksi krooniset virtsatietulehdukset, paniikkikohtaukset ja erilaiset sydänoireet voivat niin ikään kieliä uudesta elämänvaiheesta.

Vaihdevuosioireet yllättivät toimittaja Ani Kellomäen. Kuumia aaltoja, kiukkuisuutta ja kuukautisten poisjäämistä hän olisi osannut odottaa, mutta ensimmäiseen pariin vuoteen mitään sellaista ei tullutkaan.

– Tulikin todella kovia paniikki- ja migreenikohtauksia sekä mielialaoireita. Olin todella näkoalaton, nukkuminen alkoi mennä todella huonoksi ja oli ylipäätään vaikeaa kiinnostua tai innostua mistään. Se oli pelottavaa, koska kiinnostuminen ja innostuminen on työni, Kellomäki muistelee ensimmäisiä vaihdevuosioireitaan Huomenta Suomessa.

Toimittaja Ani Kellomäki sai vaihdevuosiensa alussa kovia paniikki- ja migreenikohtauksia.

Somevaikuttaja Tiia Koivusalolla puolestaan alkoivat nelikymppisenä krooniset virtsatietulehdukset, joiden takia hän ravasi jatkuvasti lääkärissä. Hän sai estolääkityksenä antibiootit moneksi vuodeksi.

– Minulla oli myös virtsaamispakkoa, jolloin saatoin mennä yöllä pissalle 6–9 kertaa. Sitten alkoi pulssini tiheälyöntisyys ja lopulta masennus ja ahdistus. Lopulta olin pyjamassa ja päässäni pyöri mantra, etten halua enää elää, Koivusalo kertoo rajuista oireistaan.

Hän joutui kestämään oireitaan 13 vuotta ennen kuin sai avun.

– Ja sitten kesti vielä kolme vuotta nousta sieltä kurimuksesta, Koivusalo sanoo.

"Olemme tottuneet operoimaan unenpöpperössä"

Kellomäen mukaan on myös pitkä lista muita oireita, joita ihmiset eivät yhdistä vaihdevuosiin: nivelkivut, jäätyneet olkapäät, polvi- ja lonkkavaivat, erilaiset sydänoireet, korvien sietämätön kutina, kantapääkivut ja silmien kuivuminen.

Tyypillinen oire, jota voisi itsessään tutkiskella, on Kellomäen mukaan muun muassa nukkumisen huonontuminen.

Lue myös: Harva nainen tietää tätä seikkaa hormoneistaan

– Valvotaan kahden ja viiden välissä. Laitamme sen työ- tai perhe-elämän stressin piikkiin ja olemme tottuneet operoimaan unenpöpperössä. Muistihäiriöt, aivosumu, alakulo ja kuukautiskierron muuttuminen ovat niin ikään tyypillisiä, Kellomäki listaa.

Koivusalolta ja Kellomäeltä ilmestyi äskettäin kirja nimeltään V*tun vaihdevuodet – Suorapuheinen selviytymisopas muutokseen (Otava, 2025).