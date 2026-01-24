Vaihdevuodet voivat olla ahdistava piina, mutta onneksi niihin on olemassa helpotus, joka sopii useammalle kuin luullaan.

Vaihdevuosien aikana estrogeenin tuotanto elimistössä vähenee. Siihen ainoa hoito on estrogeenin lisääminen eli hormonikorvaushoito. Nykyään puhutaan myös hormonihoidosta.

Toimittaja Ani Kellomäen mukaan kyseinen hoito sopii useammalle kuin usein luullaan.

– Jos kuitenkaan estrogeenikorvaushoitoa tai paikallisestrogeenia ei voi käyttää, niin esimerkiksi unta voi yrittää parantaa unilääkkeillä, ja joskus määrätään mielialaoireisiin mielialalääkkeitä. Kannustan kuitenkin miettimään hormonihoitoa, koska se on hyvin toimiva hoito, Kellomäki toteaa Huomenta Suomessa.

Tiia Koivusalo (vas.) ja Ani Kellomäki ovat kirjoittaneet kokemuksistaan kirjan nimeltään V*tun vaihdevuodet – Suorapuheinen selviytymisopas muutokseen (Otava, 2025).

Somevaikuttaja Tiia Koivusalo kehottaa puhumaan oman gynekologin kanssa hormonihoidosta.

Avoimuudessa vaihdevuosien saralla on menty paljon eteenpäin, mutta Kellomäen mukaan aiheeseen liittyy paljon varsinkin omaa vähättelyä.

– "Ei minulla nyt mitään ole, ei puhuta näistä." Ajatellaan, että se olisi jotenkin kiusallista ja häpeällistä. Mitä enemmän jaamme kokemuksia, sitä helpommaksi se meille kaikille tulee, Kellomäki kannustaa.

– Tämähän on kuin murrosikä. Ei siinä ole mitään hävettävää, Koivusalo jatkaa.

Koivusalolta ja Kellomäeltä ilmestyi äskettäin kirja nimeltään V*tun vaihdevuodet – Suorapuheinen selviytymisopas muutokseen (Otava, 2025).