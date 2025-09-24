Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan joka viides suomalainen elää kivun kanssa päivittäin. Naiset kokevat kipua useammin kuin miehet.

Päänsärky, hartia- ja niskakivut sekä lihaskivut ovat yleisimpiä kivun aiheuttajia suomalaisilla. Lähes joka viides suomalaisista kokeekin kipua päivittäin.

Tulokset käyvät ilmi Haleonin tilaamaasta ja Primen toteuttamasta kyselytutkimuksesta. Siihen vastasi 1 002 18–80-vuotiasta suomalaista. Tutkimustulos edustaa Suomen väestöä sukupuolen, iän ja alueen osalta.

Naiset miehiä kipeämpiä

Huomattavaa tutkimustuloksissa on, että suurin kiputaakka kasaantuu Suomessa naisille.

63 prosenttia suomalaisnaisista kertoo kokevansa kipua tai särkyä vähintään kerran viikossa, ja 21 prosenttia elää päivittäisen kivun kanssa.

Kaikissa kivun ja säryn muodoissa naiset raportoivat korkeampia kiputasoja kuin miehet.

Siinä missä 64 prosenttia naisista kertoo kärsineensä päänsärystä viimeisen kuuden kuukauden aikana, vastaava osuus miehistä on 48 prosenttia.

Kun lähes kuusi naista kymmenestä oli kokenut kipua hartioissa ja niskassa, miehistä sitä olivat kokeneet alle puolet. Lisäksi 42 prosenttia naisista kertoo kärsineensä vatsakivuista, kun miehistä vain 25 prosenttia on kokenut vastaavaa.

Tulokset ovat merkittäviä, sillä on olemassa tutkimusviitteitä siitä, että esimerkiksi tulehduskipulääkkeet eivät välttämättä tehoa naisilla yhtä hyvin kuin miehillä.

37 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista naisista sanoo käyttävänsä itsehoitolääkkeitä kivun hallitsemiseksi, kun taas 22 prosenttia sanoo yrittävänsä olla välittämättä kivusta ja vain kestää sen.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset viettävät noin 25 prosenttia elämästään terveyden kannalta huonommassa kunnossa kuin miehet. Kipututkimuksen mukaan kipua ja särkyä aiheuttavat sairaudet ovatkin naisilla yleisempiä kuin miehillä.

Kipua vähätellään, etenkin kuukautiskivuista vaietaan

Yli kolmannes suomalaisista uskoo, että kivut ja säryt voi jättää huomiotta ja tutkimatta, koska ne menevät yleensä ohi itsestään. Tämä uskomus on erityisen yleinen miesten keskuudessa.

Sama määrä suomalaisia uskoo myös, että kivusta puhumista pidetään heikkouden merkkinä.

Vaikeneminen on vieläkin yleisempää, kun on kyse naisille ominaisista kivuista, kuten kuukautisista tai vaihdevuosista.

Vain hieman yli kolmannes naisista on puhunut kuukautisista ja vaihdevuosista naispuolisen sukulaisen kanssa. Viidesosa ei ole koskaan puhunut kummastakaan naispuolisen sukulaisen kanssa.

Samaan aikaan naisten kipua vähätellään. Erityisesti naistyypillisiin sairauksiin liittyvä kipu jätetään usein huomiotta. Vain kuusi prosenttia hoidon piiriin hakeutuneista naisista kertoo saaneensa apua esimerkiksi kuukautisiin tai vaihdevuosiin liittyviin kiputiloihin.

Lisäksi lähes neljä naista kymmenestä kertoo, ettei heidän PMS- tai PMDD-oireitaan ole otettu terveydenhuollossa vakavasti.