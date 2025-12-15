Sisällöt Tomi Einonen Vastaava päätoimittaja Ilkka Ahtiainen Uutispäätoimittaja Mona Haapsaari Julkaisupäällikkö Teemu Niikko Toimituspäällikkö, urheilu Liiketoiminta ja kehitys Jaakko Hietanen Head of Digital Development MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita Helena söi yli vuoden antibiootteja ennen kuin todellinen syy lamauttavaan väsymykseen paljastui 8:17 Katso myös: Millaista on elämä kroonisen väsymysoireyhtymän kanssa? Viestintäkonsultti Helena Hulkko on toipunut sairaudesta yli 10 vuoden ajan. Julkaistu 15.12.2025 06:39 Krooninen väsymysoireyhtymä eli ME/CFS on neurologinen sairaus, jota edeltää usein virusinfektio. Viestintäkonsultti Helena Hulkko sairastui 12 vuotta sitten mykoplasmaan. Tauti ei millään ottanut talttuakseen ja aiheutti voimakasta uupumusta ja voimatonta oloa. Kun Helenalle oli määrätty antibioottikuureja yksi toisensa perään reilun vuoden ajan, totesi lääkäri, että mykoplasma oli kuollut elimistössä. Jatkuva uupumus, väsymys ja aivosumu johtuivat kroonisesta väsymysoireyhtymästä. – Olin hyvin uupunut ja oloni oli täysin voimaton ja flunssainen, Helena kertoo Huomenta Suomen haastattelussa. – Vuosien ajan olin aika kovassa aivosumussa ja jouduin lopettamaan urheilun kokonaan, koska se aiheutti minulle erittäin voimakasta uupumusta. Lue myös: Harvinainen sairaus on yleisempi naisilla Krooninen väsymysoireyhtymä eli ME/CFS on moniin elinjärjestelmiin vaikuttava neurologinen sairaus, joka on keskimäärin yhtä yleinen kuin esimerkiksi MS-tauti ja Chronin tauti. Sairaus on noin kolme kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä. – Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että se saattaa liittyä jotenkin estrogeenin tuotantoon, neurologian professori Markku Partinen kertoi Huomenta Suomessa. – Mayo-klinikan mukaan tyypilliset riskitekijät sairaudelle ovat naissukupuoli, valkoihoisuus, älykkyys ja hyvä fyysinen kunto. Väsymysoireyhtymä ei aiheuta ainoastaan neurologisia oireita vaan myös autonomisen hermoston, suoliston ja immunologian oireita. Helena Hulkko kertoo kärsineensä esimerkiksi kovista päänsäryistä ja flunssaisuudesta sairauden vuoksi. Urheilua hän pystyy harrastamaan vain hyvin maltillisia määriä, sillä jo hyvin vähäinenkin fyysinen rasitus aiheuttaa hänelle PEM-oireita. PEM-oireilla tarkoitetaan syvää ja lamaavaa uupumusta, johon lepokaan ei tunnu auttavan. Aivot ylivirittyneessä tilassa Kroonisen väsymysoireyhtymän tarkkaa syntymekanismia ei tunneta, mutta usein diagnoosia on edeltänyt virusinfektio, esimerkiksi long covid tai mykoplasma. Myös trauma tai pitkittynyt stressi on yhdistetty sairauteen. – Tutkimuksia on tehty valtavasti ja on todettu, että mitokondrioiden toiminnassa on ehkä häiriöitä, Partinen kertoo. Merkittävintä on aivojen toiminnan häiriintyminen, jonka vuoksi aivot ovat liian herkistyneitä ulkoisille ärsykkeille. – Ikään kuin palovaroitin, joka olisi suoraan uunin läheisyydessä. Elimistö reagoi väärin ulkoisiin ärsykkeisiin ja tulee väsymystä, uupumusta, kiputiloja, huonolaatuista unta, korkeaa leposykettä ynnä muuta, Partinen kertoo. Diagnostiikka ja hoito haastavia Sairauden diagnosoiminen on haastavaa, sillä samanlaisia oireita sekä kehollisia merkkejä nähdään myös muissa sairauksissa, kuten vaikeassa masennuksessa. Niinpä sairauden diagnosointiin tarvitaan useita eri verikokeita, tutkimuksia ja potilaan haastatteluja. – Yksi ongelma on, että kriteeristöjä on kymmeniä erilaisia ja joidenkin kriteeristöjen mukaan kriteerit diagnoosille ovat liiankin lieviä, Partinen huomauttaa. Koska sairauden tarkkaa taustamekanismia ei tunneta, ei siihen myöskään ole olemassa täsmälääkettä. Oireita voidaan kuitenkin helpottaa useilla eri lääkkeillä sekä esimerkiksi vagushermoa aktivoivilla hengitysharjoituksilla. – Se rauhoittaa sydäntä, vähentää ahdistuneisuutta ja lievittää muitakin oireita. Lisäksi sairauden hoitona käytetään levon ja aktiivisuuden määrän sopeuttamista muuttuvien yksilöllisten rajojen mukaan, kertoo Terveyskirjasto . Hoidon tarkoituksena on löytää se aktiivisuustaso, josta ei vielä seuraa PEM-oireita tai muita haittoja. Kun oikea taso on löytynyt, pyritään aktiivisuutta ylläpitämään tai lisäämään asteittain. Katso myös: Mitä mystisestä väsymysoireyhtymästä tiedetään? 8:37 Neurologian professori Markku Partinen kertoo, mitä eroa on tavallisella väsymyksellä ja kroonisella väsymysoireyhtymällä.