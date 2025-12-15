Krooninen väsymysoireyhtymä eli ME/CFS on neurologinen sairaus, jota edeltää usein virusinfektio.

Viestintäkonsultti Helena Hulkko sairastui 12 vuotta sitten mykoplasmaan. Tauti ei millään ottanut talttuakseen ja aiheutti voimakasta uupumusta ja voimatonta oloa.

Kun Helenalle oli määrätty antibioottikuureja yksi toisensa perään reilun vuoden ajan, totesi lääkäri, että mykoplasma oli kuollut elimistössä.

Jatkuva uupumus, väsymys ja aivosumu johtuivat kroonisesta väsymysoireyhtymästä.

– Olin hyvin uupunut ja oloni oli täysin voimaton ja flunssainen, Helena kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

– Vuosien ajan olin aika kovassa aivosumussa ja jouduin lopettamaan urheilun kokonaan, koska se aiheutti minulle erittäin voimakasta uupumusta.