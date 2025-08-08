Hanna Himanka käytti tuhansia euroja erikoislääkäreihin – 1,5 vuoden jälkeen selvisi syy korvakutinalle ja muille oudoille oireille

Kardiologi ja muut spesialistit hoitivat Hanna Himankaa puolitoista vuotta ennen kuin epämääräisten oireiden syyksi paljastuivat esivaihdevuodet.

Hanna Himanka, 46, oli pari vuotta sitten palannut juuri Tukholman maratonilta, kun hänen korvansa alkoivat ihmeellisesti kutisemaan.

– Raavin korvia niin paljon, että korvakäytävät olivat ihan verillä.

– Kävin tosi monella lääkärillä ja sain kortisonia ja vauvaöljyä. Kortisonilaatikko alkoi kasvaa, mutta ne auttoivat vain hetken ja sitten kutina taas palasi, Hanna kertoo Diagnoosina nainen -vodcastissa.

Sitten korvakutinan lisäksi Hanna alkoi heräilemään aamuöisin ja keskittyminen töihin alkoi olla vaikeaa.

– Ajattelin keskittymisvaikeuksien liittyvän siihen, että heräilin aamuyöllä.

Heräily kuitenkin vain jatkui ja muistikin tuntui pätkivän.

– Oireita vain tuli, mutta yksikään niistä ei ollut sellainen, että olisin voinut vain soittaa terveyskeskukseen. Yksittäisinä oireet tuntuivat liian pieniltä, jotta kuormittaisin terveydenhuoltoa niillä.

Tuhansia euroja ja puolitoista vuotta

Hanna sai myös ihmeellisiä sydänoireita.

– Kerran jo ojensin kahdeksanvuotiaalle lapselleni puhelimen, kun luulin, että mulle tulee sydäri ja kuolen.

Hanna kävi sydämentykytysten vuoksi kardiologillakin.

Lopulta, kun hän oli käyttänyt tuhansia euroja erilaisten spesialistien vastaanotoilla käyntiin, tuli somessa vastaan tietoa esivaihdevuosista.

– Puolitoista vuotta kävin kaiken maailman erikoislääkäreillä. Sitten tuli mielenrauha gynekologilla, joka kertoi, että oireeni täsmäsivät esivaihdevuosiin.

– Vaikka minulla on tosi hyvät yrityksen vakuutukset, kävi ilmi, että on paljon sellaista, jota ei korvata, mikä liittyy siihen, että mulla on munasarjat.

150 miljardin vuosittaiset tuottavuusmenetykset

Hanna ei ole ainoa, jonka talouteen vaihdevuosiin tai esivaihdevuosiin liittyvät oireet ovat tehneet loven.

McKinseyn arvion mukaan vaihdevuosioireita hoitamalla maailmantalouteen voitaisiin lisätä eniten rahaa verrattuna kaikkiin sairauksiin.

Vaihdevuosiin liittyvät haasteet aiheuttavat tällä hetkellä arviolta 150 miljardin dollarin vuosittaiset tuottavuusmenetykset maailmanlaajuisesti.

Katso Hannan koko haastattelu yllä olevalta videolta! Kaikki Diagnoosina nainen -jaksot löydät MTV Katsomosta. Jaksot katsottavissa ilmaisilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Osittaislähde: McKinsey