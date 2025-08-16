Vaihdevuosista puhutaan hikoiluna, mutta muitakin merkkejä on: "Yhtäkkiä huomaat kaupan kassalla, että olet ihan raivona"

Vaihevuosioireiden yhteydessä puhutaan usein hikoilusta tai muista "elimellisistä oireista". Mielensisäiset muutokset voivat jäädä vähemmälle huomiolle.

Esivaihdevuodet ja vaihdevuodet ovat olleet otsikoissa viime aikoina. Perimenopaussi on noussut eräänlaiseksi ilmiöksi, josta moni ei vielä viisi vuotta sitten ollut kuullutkaan. Menopaussi ei enää ole synonyymi vanhuudelle.

– Jotkut nelikymppisenä nyyhkivät, että vaihdevuosissa elämä päättyy, niin "toinen puoliaikahan" on jäljellä, toimittaja, kolumnisti ja kirjailija Anna-Stina Nykänen muistuttaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kirjailija ja runoilija Johanna Venho ja Nykänen ovat toimittaneet vaihdevuosista kertovaa Paljastuskirja. Nyt. -teosta (WSOY, 2025). Nykänen kertoo kaivanneensa vaihdevuosikirjaa, joka ei olisi lääketieteellinen.

– Puhutaan oireista ja siitä, miten oireista pääsee eroon. Ikään kuin pitäisi päästä keski-iästä eroon. Mutta tämähän on tosi hedelmällinen vaihe, joka tulee myös niille, joilla ei ole ongelmallisia oireita, Nykänen sanoo.

"Yhtäkkiä huomaat kaupan kassalla, että olet ihan raivona"

Vaihevuosioireiden yhteydessä puhutaan usein hikoilusta tai muista "elimellisistä oireista". Omakohtaiset tarinat voivat jäädä puuttumaan.

– Puhutaan siitä, että kun olet tehnyt pätevän päivän duunissa, olet siellä asiantuntijana, vaikka ministerinä. Sitten yhtäkkiä huomaat kaupan kassalla, että olet ihan raivona! Hermostut hirveän paljon helpommin kuin ennen. Tai et saakaan nukuttua. Miten elämä kaikkinensa järjestyy? Nykänen kuvaa.

– Tässä iässä on usein kokenut jo tosi paljon: on menetyksiä, asioita, joita katuu, on isoja iloja ja onnistumisiakin. Elämä ei ole enää sillä tavalla huoletonta kuin nuorena. Ei ole helposti kevyt ja helppo olo, vaan sitä möykkyä ikään kuin kantaa mukanaan. Ja se ei ole välttämättä huono juttu. Se antaa olemiselle uutta painoa, Johanna Venho kuvaa.

Venho itse on kokenut vaihdevuodet vaiheeksi, jossa ihminen löytää uuden voiman ja ajan elämässään. Nykänen pitää keski-ikää eräänlaisena vuoristoradan huippuna.

– Sitä ennen pakerretaan ihan hirveästi: mihin pääsen, kuinka huipulle pääsen, minne asti? Nähdään kauheasti vaivaa, ollaan huolissaan kaikesta. Sitten se on tavoitettu. Sitä ylemmäs ei pääse, Nykänen kuvaa.

– Okei, loppu häämöttää. Mutta yhtä hyvin vaikka se on menoa alaspäin, siinähän se hauskuus vasta on! Sitten tulee kiepautuksia, jotka pistävät vatsan menemään ympäri ja ovat välillä tosi pelottavia, mutta siinähän se nautinto vasta on.

Mitä käy seksielämälle vaihdevuosina? Päättyykö elämä vaihdevuosiin jo nelikymppisenä? Miksi Venho ja Nykänen halusivat kirjoittaa kirjan vaihdevuosista? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

