Mistä tietää, että onko väsymys testosteronivajetta – onko andropaussia edes olemassa?

Naisten vaihdevuodet ja esimenopaussi ovat nousseet otsikoihin. Mutta onko miehillä vastaavaa?

Miesten vaihdevuodet eli andropaussi ei ole biologisesti yhtä selkeä vaihe kuin menopaussi. Testosteronitaso voi iän myötä laskea. Kokonaistestosteronia ja vapaata testosteronia voi mitata kokein, kertoo urologian erikoislääkäri Henrikki Santti Mehiläisestä.

– Normaalisti katsotaan, että jos [testosteroniarvo] on alle 12, on normaalia matalampi. Jos on alle kahdeksan, on selkeästi matala, Santti sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Keskimäärin miesten taso on Santin mukaan kahdenkympin luokkaa. Vapaassa testosteronissa raja-arvo on 200.

– Tyypillisiä testosteronivajeeseen liittyviä oireita ovat erilaiset seksuaalisuuteen liittyvät oireet, ehkä ennen kaikkea seksuaalinen haluttomuus. Voi olla erektiohäiriöitä, aamu- tai yöerektioiden häviämistä, Santti sanoo.

Omaa arvoa ei tarvitse tietää

Santin mukaan yleinen harhaluulo on, että miehen kuuluisi tuntea testosteroniarvonsa ja tietää, mikä se on.

– Semmoista tarvetta ei ole. Jos mies kokee voivansa hyvin, ei ole tarvetta testosteronimittauksiin, Santti sanoo.

Onko miehillä vaihdevuosia?

Urologian professori Antti Rannikon mukaan miehellä ei ole vastaavia vaihdevuosia kuin naisilla. Naisen vaihdevuosissa esimerkiksi munasarjojen toiminta ja estrogeenin tuotanto lakkaa. Miehillä vastaavaa äkkinäistä loppua ei tule.

– Miehillä voi tapahtua hentoa, pientä laskua vuosien varrella, kun ikää tulee lisää, Rannikko sanoo.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi normaalipainossa pysyminen auttaa pitämään testosteronitasot kunnossa.

– Jos paino laskee, testo nousee. Se on pystytty osoittamaan hyvin tutkimuksissa, Rannikko sanoo.

Ei käsikauppatuotteille: "Hyvin skeptisesti suhtaudun"

Tutkimuksin todettua testosteronivajetta hoidetaan yleensä geelillä. Sitä levitetään esimerkiksi jalkoihin. Kaupassa myytäviin testosteronivalmisteisiin Rannikko ei usko.

– Siinä on se harmillinen tilanne, että näitä käsikauppa[tuotteita] tai ravintolisiä ei ole tarvinnut tutkia. Niiden turvallisuutta tai tehoa ei ole tarvinnut osoittaa samalla tavalla kuin lääkkeillä. Siellä on paljon aineita, joista voi olla merkittävää haittaakin, hän sanoo.

– Jos niitä käyttää, kyllä sitten täytyy olla "sordiino päällä", että aika maltillisesti. On tapauksia, joissa maksan toiminta on reilusti huonontunut käytön seurauksena. Hyvin skeptisesti suhtaudun.

Mistä tietää, että onko stressi tai väsymys testosteronivajetta? Pyry-Jukka kävi tarkistuttamassa testosteroninsa, miten kävi kokeissa? Onko andropaussia edes olemassa? Katso keskustelu yllä olevalta videolta.

