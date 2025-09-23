Hoitamattomat vaihdevuosioireet haittaavat elämää. Nyt vaihdevuosien Käypä hoito -suositus on uusittu.

Suosituksen tavoitteena on esimerkiksi "edistää vaihdevuosi-ikäisten naisten elämänlaatua sekä parantaa vaihdevuosioireiden tunnistamista terveydenhuollossa".

"Naisten vaivojen" hoito saattanut jäädä naislääkäreille

Vaihdevuodet koskettavat puolta väestöstä, mutta terveydenhuollossa oireita ei aina tunnisteta, Lääkäriseura Duodecim toteaa tiedotteessa. 70–80 prosenttia keski-ikäisistä naisista kokee oireita.

– "Naisten vaivojen" hoito on saattanut jäädä naislääkäreiden vastuulle, ja ehkä vaihdevuosien puheeksi ottaminen on tuntunut hankalalta, jos hoitokeinoista ei ole ollut riittävästi tietoa, hoitosuositusryhmän puheenjohtaja, professori Marjo Tuppurainen kertoo tiedotteessa.

– Myös lääkärien perusopetuksessa on aiemmin ollut puutteita, mutta tilannetta on jo parannettu eri puolilla Suomea.

Jos oireita ei hoideta, työkyky voi heikentyä. Kolme neljäsosaa vaihdevuosioireita kokeneista koki vaikeuksia selviytyä työnsä vaatimuksista.

– Apua on saatavilla ja oireita kannattaa hoitaa. Limakalvo-oireisiin käytetään paikallisestrogeenia, ja vasomotorisia oireita hoidetaan ensisijaisesti hormonihoidolla, ellei lääkitykselle ole vasta-aiheita. Jos estrogeenipohjaiset lääkkeet eivät sovi, käyttöön on tulossa uusia valmisteita, Tuppurainen sanoo.

Yleisimpiä vaihdevuosioireita ovat kuumat aallot ja hikoilukohtaukset. Keskimäärin oireita esiintyy seitsemän vuoden ajan.

Vaihdevuodet liittyvät menopaussiin eli viimeisten kuukautisten saapumiseen. Menopaussissa munasarjojen toiminta heikkenee ja sammuu.

Tuoreen Käypä hoito -suosituksen mukaan... Yleis- tai työterveyslääkäri voi aloittaa 45–55-vuotiaan naisen vaihdevuosien hoidon oireiden perusteella, eikä gynekologin kannanottoa tai ultraääni- ja laboratoriotutkimuksia yleensä tarvita. Hormonihoito eli estrogeenihoito on tehokkain keino lievittää vaihdevuosioireita. Hoidolla on muitakin myönteisiä vaikutuksia naisen terveyteen ja elämänlaatuun. Hoidon kestolle ei ole ehdotonta ylärajaa. Jos nainen on sairastanut hormoniriippuvaisen syövän, laskimotukoksia tai ei halua hormonihoitoa, oireita voidaan hoitaa myös ei-hormonaalisilla valmisteilla.

