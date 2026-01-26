KalPan tähtihyökkääjä Juuso Mäenpää loukkaantui viikonlopun ottelussa JYPiä vastaan. Urheilujohtaja Anssi Laineen mukaan Mäenpää ei ole pelikunnossa tiistaina.

Lauantaina pelatussa KalPan ja JYPin välisessä SM-liigaottelussa loukkaantunut Juuso Mäenpää ei ole pelikuntoinen tiistain ottelussa Turun Palloseuraa vastaan. Asian vahvistaa KalPan urheilujohtaja Anssi Laine.

– Lääkärien tutkimukset ovat vielä kesken, joten en osaa vielä sanoa tarkemmin, kuinka kauan on sivussa. Odotetaan rauhassa ja loppuviikosta saadaan varmasti tietoa, Laine kommentoi.

Mäenpää on ollut tällä kaudella KalPan kolmanneksi tehokkain pistenikkari. Viime kaudella Jokerien kasvatti valittiin SM-liigan pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi, kun KalPa vei mestaruuden.

Pienikokoinen ja taitava Mäenpää solmi aiemmin tällä kaudella kaksivuotisen jatkosopimuksen KalPan kanssa.