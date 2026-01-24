SM-liigan maalipörssiä johtava JYPin Leevi Tukiainen joutui jättämään illan KalPa-ottelun kesken päätöserässä.

Tukiainen loukkasi itseään päätöserän alussa kulmatilanteessa antaessaan vastataklausta KalPan Teemu Hartikaiselle.

Joitain minuutteja myöhemmin Tukiainen saatettiin ulos kaukalosta, ja tämän jälkeen tv-kuvissa nähtiin, kun hänet talutettiin kohti pukuhuonetta. Tukiainen ei talutettaessa varannut lainkaan painoa oikealle jalalleen.

26-vuotiaan laitahyökkääjän vakavampi loukkaantuminen olisi JYPille massiivinen takaisku. Tukiainen johtaa SM-liigan maalipörssiä 29 osumalla. Pistepörssissä hän on neljäntenä tehtyään 40 otteluun kaikkiaan 44 tehopistettä.

Myös KalPa sai ottelussa jobinpostia joukkueen kolmanneksi parhaan pistemiehen Juuso Mäenpään loukattua itseään päätöserän lopussa. Mäenpää poistui kyyryssä vaihtoaitioon, eikä pelannut enää tämän jälkeen.

KalPa voitti ottelun voittomaalikisan päätteeksi 1–0.