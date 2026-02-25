Santeri Huovila ei ole JYPin kokoonpanossa keskiviikkona, kun joukkue kohtaa Kiekko-Espoon kotonaan.
JYP on menettänyt tähtihyökkääjänsä Santeri Huovilan, 21, jälleen kokonpanonsa ulkopuolelle. Huovila loukkaantui alun perin loppuvuodesta ja teki paluun kaukaloihin helmikuun alussa.
Huovila syötti 5. helmikuuta paluuottelussaan heti kolme maalia HPK:ta vastaan. 26 ottelussa hyökkääjä on nakutellut tällä kaudella kolme maalia ja peräti 32 syöttöpistettä.
Edelliset kaksi ottelua Huovila oli pelannut ilman pisteitä. Lauantain TPS-pelissä hänen peliaikansa putosi alle 15 minuutin, mikä on hänelle normaalia merkittävästi alhaisempi lukema.
Huovilan lisäksi kokoonpanosta puuttuvat muun muassa pelikiellossa oleva Antti Tyrväinen, Pekka Jormakka ja loukkaantunut maalitykki Leevi Tukiainen, jota toivotaan takaisin pudotuspeleihin.
SM-liigan runkosarjassa neljän parhaan joukkoon tyrkyllä oleva JYP isännöi Kiekko-Espoota kello 18.30 alkaen. Keski-Suomen ylpeys on tällä hetkellä sarjataulukossa seitsemäntenä.
SM-liigan ottelut keskiviikkona
JYP–Kiekko-Espoo
Lukko–Jukurit