SM-liigan hallitseva mestari KalPa painii merkittävien loukkaantumishaasteiden kanssa.

KalPa julkaisi tiistaina listan sairastuvalla olevista pelaajista. Lista on kuopiolaisten osalta synkkää katseltavaa, sillä listalta löytyy kahdeksan joukkueen avainpelaajaa.

– Meillä on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon loukkaantumisia, jotka ovat syntyneet pääsääntöisesti iskuvammojen seurauksena. Rasitusperäisiä vammoja joukkueessa ei ole. Nyt keskitymme kuntouttamaan loukkaantuneita pelaajia ja pyrimme saamaan heidät kuntoon ennen pudotuspelien alkua, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine kommentoi tiedotteessa.

KalPan kokoonpanosta uupuvat Juuso Mäenpää, Andreas Okany, Benjamin Korhonen, Cade Borchardt, Jaakko Rissanen, Stefanos Lekkas, Teemu Hartikainen sekä Patrick Curry.