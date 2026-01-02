Norjalainen ampumahiihtäjä Johan-Olav Botn kertoo löytäneensä joukkuetoverinsa Sivert Guttorm Bakkenin kuolleena huoneestaan.

Bakkenin äkillinen menehtyminen järkytti ampumahiihtopiirejä juuri joulun alla. 27-vuotias urheilija löydettiin elottomana hotellihuoneestaan Italian Lavazessa kesken Norjan maajoukkueleirin.

Bakkenin joukkuetoveri Johan-Olav Botn kertoo tehneensä traagisen löydön hiihtäjien yhteismajoitustiloista.

– Sivertin ja minun oli tarkoitus lähteä hiihtolenkille aamuyhdeksältä. Olin menossa hakemaan auton avaimia, jotta saan vietyä suksia ja sauvoja autoon, ja sitten löysin hänet elottomana huoneestaan, Botn kertoo norjalaiselle TV 2:lle.

– Siitä tuli täydellinen sokki ja paniikki. Ensimmäiseksi sitä yrittää vain auttaa. Yritin soittaa poliisia ja ambulanssia, mutta en päässyt läpi.

Lopulta Botn sai yhteyden hätäkeskukseen, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Hän tiesi pian huoneeseen astuttuaan, että Bakken on menehtynyt.

– Näin, että hän oli täysin eloton ja kalpea kasvoiltaan. Tajusin, että hän on kuollut. Siinä sokkitilassa ei tunne mitään – yrittää vain auttaa.

– Vasta ambulanssin saavuttua tajusin, mitä oli tapahtunut, Botn sanoi.

Botn kertoo voineensa traagisen päivän jälkeen olosuhteisiin nähden hyvin. Italian poliisi halusi kuulla häneltä yksityiskohtaisesti, mitä hän huoneeseen tultuaan näki.

Vahvistamattomien tietojen mukaan Bakkenilla oli löydettäessä lisähappimaski kasvoillaan, mutta tätä Botn ei kommentoi.

– Olen valitettavasti kuullut kaikki spekulaatiot. Haluan kunnioittaa hänen sukulaisiaan, välttää spekuloimasta ja odottaa johtopäätösten kanssa, kunnes tutkinta on saatu loppuun.