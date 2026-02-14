Kansainvälinen hiihtoliitto Fis lähetti poikkeuksellisen varoituksen maastohiihdon naisten olympiaviestin alla. Kaikkia hiihtäjiä kiellettiin kiertämästä rataa ennen kisaa huonojen olosuhteiden vuoksi.

Kaikille maajoukkueille lähetetyssä Fisin tiedotteessa todettiin, että olosuhteet tulisivat olemaan todella haastavat. Norjalaisvalmentaja Sjur Ole Svarstad kertoi Expressenille, että tällainen varoitus on hyvinkin poikkeuksellinen. Tavallisesti hiihtäjät saavat käsityksen siitä, mitä on luvassa. Joko lämmittelemällä itse radalla ennen kilpailua tai saamalla tietoa suksien testaajilta ja valmentajilta. Nyt tilanne oli toinen.

Useiden päivien erittäin leudon sään ja yön aikana alkaneen sateen jälkeen rata oli suljettuna kaikilta. Urheilijat lähtivät kisaan täysin sokeina.

– Se oli kilpailijoiden vastuulla. Se oli vaikeaa, Ruotsin maajoukkueen päävalmentaja Anders Byström totesi.

Sattumuksia, kolareita ja kaatumisia. Niitä riiitti viestikilpailussa. Jo ensimmäisellä kierroksella nähtiin massakolari mäessä ja meno jatkui samalla tavalla. Kaikkein dramaattisin tilanne oli Ebba Anderssonilla, joka kaatui pahasti alamäessä ja menetti toisen suksensa. Kaatuminen vei Ruotsin mahdollisuudet taistella kultamitalista. Myös Suomen pronssijoukkueessa hiihtänyt Jasmi Joensuu piti alamäkiä vaikeina.

– Emme päässeet kokeilemaan rataa ennen kisaa, joten kaikki olivat peloissaan alamäissä. Se oli kuitenkin sama kaikille. Olosuhteet olivat hyvät muihin päiviin verrattuna. Ebballe sattunut tilanne oli epäonnekas, mutta se on osa urheilua. Pitää osata laskea mäkiä, Joensuu sanoi.

Byströmin mielestä päätös sulkea rata oli oikea Anderssonin tilanteesta huolimatta.

– Tietenkin olisimme halunneet päästä radalle, mutta nyt kävi näin ja mielestäni se oli oikea päätös, koska rata pysyi melko hyvässä kunnossa, Byström sanoi.

Ruotsi otti viestissä hopeaa Norjan jälkeen. Suomi voitti pronssiset mitalit.