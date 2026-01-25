Hän arvosteli suomalaista kuulon hoitoa ja piti jopa yhteiskunnallisen tason ongelmana sitä, että korvien soimista ei itsessään katsota kuulosairaudeksi.

Menetettyä aistia voidaan palauttaa teknologialla

– Sisäkorva sijaitsee keskellä temporaaliluuta ja jotta sisäkorvaan pääsisi käsiksi ja pystyisi antamaan lääkehoitoa sinne, pitäisi tehdä aika laaja leikkaus.

– Jos potilaalla on kuulovika, ei ole vastaavia kuvausmenetelmiä kuin silmien kuvauksessa. Molekulaarinen hoito ja lääkehoito ovat vasta tuloillaan.

Toivoa ilmassa

– Se olisi vähän sama, jos näkötutkimus tehtäisiin pimeässä kammiossa sillä lailla, että sinne tänne ilmaantuisi heikkoja valopilkkuja, ja potilas vastaisi, että valopilkku on näkynyt. Mutta sehän ei kerro siitä, miten potilas näkee. Sama pätee kuulokäyrään. Se korreloi aika huonosti siihen, miten potilas arkipäiväisessä ympäristössä pystyy toimimaan kuulonsa kanssa.