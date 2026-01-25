Monet kuulo-ongelmat eivät näy perinteisissä kuulonmittauksissa. Suomessa kehitetty mittari voi pian helpottaa erilaisten kuulovaurioiden selvittämistä ja hoitoa.
Politiikan tutkijana tunnettu Hanna Wass kertoi MTV Uutisille torstaina kuulovauriostaan, jonka seurauksena hän kärsii jatkuvasta, häiritsevästä tinnituksesta.
Hän arvosteli suomalaista kuulon hoitoa ja piti jopa yhteiskunnallisen tason ongelmana sitä, että korvien soimista ei itsessään katsota kuulosairaudeksi.
Kuulon ongelmiin ei läheskään aika löydetä myöskään syytä ja saada diagnoosia.
Lue myös: Vaurioitunut kuulo ei palaudu – ylilääkäri kertoo tyypillisen vaaranpaikan
Korva-, nenä- ja kurkkutautien ylilääkäri, Itä-Suomen yliopiston professori Aarno Dietz vahvistaa asian.
– Valitettavasti se ei ole kovinkaan harvinaista, koska monet kuulemisen ongelmat eivät perinteisissä kuulomittauksissa näy, Diez kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa.
– Potilas voi kokea haasteita kuulonsa kanssa esimerkiksi hälyisässä ympäristössä, ja kuitenkin perinteisessä mittauksessa, eli kuulokäyrässä, kuulo vaikuttaa ihan normaalilta.