Tommi huomasi juhlissa, ettei enää kuule kunnolla – sitten lähti tasapainokin

Tommi Suonpään elämä mullistui kolme vuotta sitten, kun toisesta korvasta meni yhtäkkiä kuulo ja tasapaino katosi. Tilanne ei ole palautunut täysin vieläkään, mutta Suonpää uskoo yhä osittaiseen toipumiseen.

Imatralainen Tommi Suonpää, 48, oli helmikuussa 2022 ystävänsä 50-vuotissyntymäpäivillä, kun hän huomasi yhtäkkiä, että ei enää kuule kunnolla.

Ympärillä olevien ihmisten äänet ja juhlahäly olivat muuttuneet kummalliseksi puuroksi, ja toisessa korvassa oli kova paineen tunne.

Samalla häntä alkoi huimata.

Olo oli pian niin kehno, että Suonpää päätti lähteä tyttöystävänsä kanssa kotiin. Matka juhlatalon portaita ylös sujui enää vain vaivoin.

Päästyään kotiin Suonpää toivoi tilanteen menevän ohi itsestään ja meni nukkumaan.

Aamulla kuulo oli kuitenkin edelleen poissa, ja tasapaino katosi kokonaan.

– Edes istuma-asennossa ei pystynyt enää olemaan, vaan kaaduin kyljelleni, Suonpää kuvaa.

Samalla iski pahoinvointi. Silloin Suonpää tajusi, että on pakko tilata ambulanssi.

– Mielessä kävi, että ei kai se ole aivoverenvuoto tai vastaava. Ambulanssin henkilökunta aika nopeasti jo sanoi ensitutkimusten jälkeen, että ei näytä yhtään siltä, ja olo rauhoittui sen puolesta.

Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeenrannassa tutkimuksia jatkettiin muun muassa neurologisilla testeillä. Koska elettiin korona-aikaa, koronatestitkin tehtiin. Lisäksi korvalääkäri tutki korvat ja kuulon. Myöhemmin Suonpäälle tehtiin työterveyshuollossa vielä magneettikuvaus.

Mitään syytä tapahtuneeseen ei kuitenkaan löytynyt. Diagnoosiksi jäi äkillinen kuulonmenetys.

Eniten kuulon alenema on haitannut sosiaalisissa tilanteissa, kertoo Tommi Suonpää.

Seiniä pitkin

Sairaalassa Suonpää oli kaikkiaan kolme vuorokautta.

– Sen aikaa pitivät, että jollain tavalla pysyin tolpillani, Suonpää kertoo.

Tasapaino oli Suonpään mukaan todella huono sen jälkeenkin vielä pari kuukautta. Kävely onnistui vain seinistä tai muista tuista kiinni pitämällä.

Sähköalan projektihoitajana työskennelleelle ja vapaa-aikanaan muun muassa musiikkia ja pyöräilyä harrastaneelle Suonpäälle tilanne oli hämmentävä.

Hänelle oli kuitenkin jo sairaalassa sanottu, että laakereilleen ei kannata jäädä lepäämään, vaan kaikki tekeminen on hyvästä. Niinpä hän läksi liikkeelle ja jopa hiihtoladulle heti kun pystyssä pysyi.

Auton rattiin hän palasi muutaman kuukauden päästä tapahtuneesta.

– Alku oli hankala, mutta silti liikkeelle lähtö tuntui paremmalta vaihtoehdolta kuin jäädä sohvalle makaamaan. Varmaan vielä huonommin olisi tasapaino palautunut, jos olisin vain jäänyt voivottelemaan, Suonpää toteaa.

Sairauslomalla hän oli pari kuukautta, minkä jälkeen hän aloitti työt lyhennetyllä työpäivällä etänä.

Musiikin pariin imatralainen basisti on jo pystynyt palaamaan, vaikka kuulevan korvan ääniyliherkkyys hankaloittaa musisointia.

Haavoittuvuus pelotti

Lähipiiri ihmetteli tilannetta niin kuin Suonpää itsekin, joka ei ollut edes kuulut vastaavasta aiemmin.

Kahden lapsen isälle tulivat aluksi mieleen myös ajatukset omasta haavoittuneisuudesta ja siitä, mitä muuta voisi tapahtua. Entä jos kuulo menee toisestakin korvasta?

Pelko jäi kuitenkin ajan oloon taka-alalle.

Suonpäätä auttoi se, että hän kertoi asiasta avoimesti kaikille. Ympäriltä alkoi löytyä myös kohtalotovereita. Tosin useimmilla muilla oli mennyt vain kuulo, ei myös tasapaino.

Eniten kuulon alenema on haitannut sosiaalisissa tilanteissa. Suonpää myöntää, että vamma vaikeuttaa niissä olemista vieläkin todella paljon.

– Varsinkin siellä missä on enempi ihmisiä, on vaikeaa saada puheesta selvää. Ja koska kuulo on toispuoleinen, pitää aina miettiä, miten asemoituu ryhmään.

Välillä on vaikea hahmottaa myös sitä, mistä suunnasta ääni kuuluu. Esimerkiksi vastaan tulevan auton ääni saattaakin kuulua ikään kuin takaa.

Suonpäätä auttoi se, että hän kertoi asiasta muille. Ympäriltä alkoi löytyä myös kohtalotovereita.

"Ensi kesänä ehkä uskallan"

Suonpää jaksaa uskoa parempaan, vaikka toinen korva on kolme vuotta tapahtuneen jälkeen edelleen lähes kuuro eikä tasapainokaan ole entisellään.

Kuulokojetta hän kokeili vuoden päivät, mutta siitä ei ollut apua.

– Alkuun kuvittelin, että jokunen kuukausi [kärsitään] ja sitten mennään taas. Mutta ihan näin ei käynyt. Koko ajan parempaa päin on paria takapakkia lukuun ottamatta silti menty, Suonpää kertoo.

Viime kesänä hän tapasi uuden asiantuntijalääkärin, joka ensimmäistä kertaa alkoi puhua siitä, että tasapainoa ja kuulon aleneman jälkeen alkanutta voimakasta tinnitusta voisi vielä hoitaa.

– Asia ei ole toistaiseksi edennyt, koska mietinnässä on muitakin vaihtoehtoja, kuten kuuloimplantti. Lähiaikoina pitäisi kuitenkin alkaa tapahtua.

Musiikin pariin monesta yhtyeestä tuttu basisti on jo pystynyt palaamaan, vaikka kuulevan korvan ääniyliherkkyys hankaloittaa musisointia. Meteli myös väsyttää.

– Monet taajuudet tulevat korvaan tosi kovaa ja silloin tuntuu siltä, että järki lähtee. Myös kuuron korvan tinnitus pahenee noissa tilanteissa. Kovassa metelissä oleminen on siis aika hankalaa. Tulpat päässä rajoitetusti pystyy kuitenkin olemaan, eikä musiikista ole tarvinnut luopua kokonaan.

– Ja nyt toki on soitettu jo aika paljon keikkojakin, kylläkin enemmän tämmöistä akustista musiikkia. Ihan "bändi-bändi-hommat" ovat jääneet vähiin.

Myös kolme vuotta jäissä ollut pyöräilyharrastus saattaa saada pian jatkoa. Ensimmäisellä koeajolla pari vuotta sitten Suonpää vielä "lensi turvalleen".

– Nyt olen miettinyt, että ehkä ensi kesänä uskallan.

