Kaikki, mitä tiedät kuulokojeista, on luultavasti väärin: "Laitteisiin saa puhelut liitettyä suoraan"

Nykyaikainen kuulokoje on kymmenen sentin kolikon kokoinen, eikä siinä ole pattereita. Toisin kuin voisi luulla, kuulokojeen syöttämä ääni ei heikennä kuuloa.

Monien suomalaisnuorten kuulo ei voi hyvin. Moni käyttää kuulokkeita jopa koko ajan.

Jos kuulo vaurioituu, vamma on ikuinen. Huonontunutta kuuloa voi silti hoitaa. Kuulotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakala arvioi, että Suomessa noin miljoonalla hengellä on jonkinlainen kuulonalenema.

Apuun voi tulla kuulokoje. Leikkauksella voidaan myös asettaa implantti, jos kuulo on kokonaan mennyt.

– Tänä päivänä kuulokojeteknologia on kehittynyt hirveästi, eli mielikuva laitteesta saattaa ihmisillä muuttua, Hakala kuvaa.

"Piiloutuu kokonaan korvakäytävään"

Uudenaikainen kuulokoje voi olla kymmenen sentin kolikon kokoinen.

– Se piiloutuu kokonaan korvakäytävään. Laitteisiin saa puhelut suoraan, televisiot liitettyä suoraan, hän kuvaa.

Uudenaikaisissa laitteissa ei ole enää paristoja, vaan akut.

– Yöksi laitetaan latautumaan, aamulla korviin, ja ne kestävät sitten koko päivän, Hakala kuvaa.

"Pikkuhiljaa aivot unohtavat ne äänet" – kuulokoje pitää kiinni arjessa

Nykymaailma on signaaleja pullollaan. Kuulokoje ei silti voi "napata" signaalia itseensä. Laitteet on myös varusteltu liian kovien äänien varalta.

– Jos tulisi liian kovia ääniä, niin kaikki kuulokojeet säädetään kuulokäyrän mukaan. Siellä annetaan eri vahvistus hiljaisille äänille, puheäänille, voimakkaille, matalille, korkeille äänille, Hakala kuvaa.

Esimerkiksi musiikin jatkuva kuuntelu kuulokkeilla voi vaurioittaa kuuloa. Sen sijaan kuulokojeen syöttämä ääni ei heikennä kuuloa.

– Jos kärsii kuulonalenemasta ja ei vahvisteta sitä, pikkuhiljaa aivot unohtavat ne äänet. Eli kuulo menee "suppuun", Hakala sanoo.

– Kuulokojeiden käyttötarkoitus on, että tarjotaan kuulonalenemaan vahvistusta ja sillä pidetään yllä kuuloa. Eli pysytään kiinni arjen äänissä: tiedämme, miltä vesihana kuulostaa, miltä puoliso kuulostaa.

Mihin liittyy 80 prosenttia kuulonalenemista? Periytyykö huono kuulo? Mitä korvassa tapahtuu, kun kuulo "menee"? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Katso myös: Kuljemme kuulokkeet korvilla enemmän kuin koskaan, mutta mitä se aiheuttaa?

8:18 Haastattelussa korva-, nenä- ja kurkku​​​​​​​tautien erikoislääkäri Mari Hero.