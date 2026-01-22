Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen loukkaantumispainajainen vain pahenee. Nyt putosi Oliver Ekman-Larsson.

Asiasta raportoi muun muassa Expressen. Toronto-puolustaja loukkasi jalkaansa kaksinkamppailutilanteessa maanmiehensä Lucas Raymondin kanssa.

Ekman-Larsson pelasi Detroit-ottelussa alle kaksi minuuttia ja jätti homman kesken. Toronton valmentaja Craig Berube ei kommentoinut ruotsalaisen kuntoa pelin jälkeen.

Tre Kronorin uusi painajainen, Expressenin otsikko helottaa.

Ruotsin nippu on pahan loukkaantumiskurimuksen kourissa. Päävalmentaja Sam Hallam kertoi aiemmin tällä viikolla, että tähtisentteri Leo Carlsson ja puolustaja Jonas Brodin jäävät todennäköisesti ulos Milanosta.

Tämän lisäksi William Nylander, Victor Hedman, Erik Karlsson, Joel Eriksson Ek ja Gabriel Landeskog ovat loukkaantuneena aivan olympiaturnauksen kynnyksellä. Näiden pelaajien osalta Hallam on toiveikas ja uskoo, että viisikko nähdään kisoissa.