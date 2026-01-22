Team USA joutuu tekemään muutoksen miesten jääkiekon olympiajoukkueeseensa. Yhdysvaltain jääkiekkoliitto kertoi keskiviikkona, että puolustaja Seth Jones jää ulos kisakoneesta.
Florida Panthersia NHL:ssä edustava Jones on loukkaantunut, eikä pysty osallistumaan olympiaturnaukseen.
31-vuotias Stanley Cup -voittaja, moninkertainen tähdistöpelaaja ja USA:n maajoukkueessa neljät MM-kisat pelannut Jones on painava menetys pohjoisamerikkalaisten takalinjoille.
Pakki korvataan Jackson LaCombella. 25-vuotias Anaheimin mies pelaa neljättä kauttaan NHL:ssä. Hän on tehnyt kuluvalla kaudella 49 otteluun 31 pistettä. LaCombe voitti MM-kultaa viime keväänä.
Loukkaantumiset aiheuttavat päänvaivaa Milanon suurturnauksen alla. Leijonien valituista pelaajista puolustaja Rasmus Ristolainen on loukkaantuneena sivussa Philadelphian riveistä. Hänen tilanteensa vaikuttaisi olevan jonkinlainen kysymysmerkki.
Floridan Niko Mikkolan kolhusta saatiin helpottavia tietoja eilen, kun päävalmentaja Paul Maurice sanoi suomalaisen olevan pelikuntoinen jo perjantaiaamuna Winnipeg-ottelussa.
Myös Ruotsilla on kosolti loukkaantumishuolia. Joukkueen päävalmentaja Sam Hallam kertoi medialle alkuviikolla, että hyökkääjä Leo Carlsson ja puolustaja Jonas Brodin joutuvat suurella todennäköisyydellä jäämään pois olympialaisista.