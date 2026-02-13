Ruotsalaisasiantuntijat olivat vakuuttuneita siitä, että Leijonien tähtihyökkääjä Mikko Rantanen filmasi Ruotsia vastaan pelatussa Milano-Cortinan talviolympialaisten alkulohkon ottelussa. Rantaselta kuultiin hupaisa selitys tapahtuneelle.
Rantanen oli kolmannessa erässä ruotsalaisten kontaktien kohteena. Häntä taklattiin peräti kolmesti yhden vaihdon aikana. Radiosportenin asiantuntijana toimiva mestarivalmentaja Johan Garpenlöv latasi suoran näkemyksen Rantasen ja Victor Hedmanin välillä nähdystä tilanteesta.
– Täysin oikein Hedmanilta. Rantanen filmasi ensimmäisessä tilanteessa. Hän olisi ansainnut kahden minuutin rangaistuksen. Hedman teki siis täysin oikein, en pidä filmaamisesta, Garpenlöv sanoi.
Hedman ei osannut sanoa, että filmasiko Rantanen tilanteessa.
– En tiedä. Sinun täytyy kysyä häneltä. Se tuntui kuitenkin hyvältä taklaukselta, Hedman sanoi Expressenille.
Ruotsalaislehti kertoi Rantaselle, että asiantuntijoiden mielestä tilanteessa oli filmaamista.
– En tiedä, en oikein muista. Minä olen iso kaveri, minulla on huono tasapaino ja kaatuilen joskus. Voimme laittaa sen huonon tasapainon piikkiin, Rantanen totesi virnuillen.