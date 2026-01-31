Perjantaina julkaistuissa Epstein-asiakirjoissa on kuvia myös Britannian ex-prinssistä.
Britannian ex-prinssistä on tullut Epstein-tiedostojen yhteydessä esille jälleen uusia kohukuvia.
Kuvissa Andrew Mountbatten-Winsor on nelinkontin lattialla makaavan naisen päällä. Yhdessä kuvassa Andrew pitää oikeaa kättään naisen vatsan päällä. Naisen kasvot on kuvissa peitetty.
BBC:n mukaan kuvan tausta näyttää täsmäävän tuomitun seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin New Yorkin asuntoon.
Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi perjantaina yli kolme miljoonaa sivua asiakirjoja, kuvia ja videoita edesmenneeseen Epsteiniin liittyvistä tutkimuksista.
Lue myös: Vaalea suomalaistyttö mainitaan Epstein-asiakirjoissa: "Minulla on sinulle ystävä tavattavaksi – erittäin söpö"
Lue myös: Asiakirjat: Musk ja Epstein suunnittelivat tapaamista
Andrew on riisuttu kohujen takia sotilaallisista arvonimistään sekä kuninkaallisista titteleistään.
Hän vetäytyi kuninkaallisesta edustuselämästään vuonna 2019 johtuen kytköksistään tuomittuun Eprsteiniin tämän epäiltyyn laittomaan seksirinkiin.